《全台最速報》５大金童 梅西C羅最會賺

５大金童 梅西C羅最會賺

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中時電子報
綜合報導

◎５大金童 梅西C羅最會賺

隨著2018年俄羅斯世足賽14日開踢，這些菁英球員當中到底誰最會賺？根據《富比世》才剛公布的世界運動員收入排行榜，前5強當中就有梅西（第2）、C羅（第3）與內馬（第5）等今年世足賽球員入圍，可見足球員有多會賺錢！

◎颱風確定不成形！ 12縣市發布豪大雨特報

此波熱帶性低氣壓已在上午7時從高雄上陸，中心已經不明顯，因此氣象局表示此熱帶性低氣壓並不會在在台灣週遭「成颱」，預計下半天會從東海岸移出，屆時宜蘭變成迎鋒面，對此加發豪雨特報，而此波熱帶性低氣壓，預計要移動到日本琉球才有機會成颱。

◎政風處搜索北農 柯文哲遭控妨害自由

臺北市政府政風處對臺北農產運銷公司進行查帳，前士林地檢署檢察官的律師曾勁元認為柯文哲此舉是打壓優質的臺灣女子，15日在臺灣國成員陪同下，向臺北地檢署按鈴告發，控告柯文哲指示政風人員搜索北農，涉刑法妨害自由。

◎行動佛殿環島祈福 馬英九高呼：兩岸和平繁榮

世界佛教正心會今天上午於中正紀念堂舉行行動佛殿環島祈福圓成啟用大典，前總統馬英九、國民黨台北市長參選人丁守中等人都受邀出席，馬英九在台上高喊「兩岸和平，台灣繁榮」，丁守中則是喊出「市民繁榮」。

(中時電子報)

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