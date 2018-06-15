10年3千件專利 研發替代役成內政部施政亮點

2018年06月15日 13:23 中時 張理國

內政部統計，研發替代役制度自2008年起實施迄今，已有3萬8千餘名役男在1500家用人單位服役，累計研發成果3034件專利、發表論文8311篇，研發成果豐碩，每年役男對用人單位營業收入之貢獻值高達新台幣3000億元以上，成功的為國攬才、育才、留才。役政署副署長梁國輝表示，研發替代役已成內政部重要施政亮點。

內政部今日發表「研發育才十載 創新卓越精彩」專刊，內容詳述研發替代役制度實際帶動社會的影響。內政部長葉俊榮於序中表示，「研發替代役制度已邁向成熟的階段，我們有義務把這個制度的意義、作用、在社會留下的軌跡，用負責任的態度把它闡述清楚，為國家替代役制度留下最美好的典範」。

記者會現場邀請專刊中用人單位億光電子及退役役男現身說法，億光電子紅外線產品研發處處長徐志豪表示，研發替代役制度提供穩定、優質的人才，「已成為不可或缺的人才庫」，對研發、生產的貢獻非常大，協助企業留住人才，傳承創新科技發展使命。

目前任職於財團法人國家實驗研究院的詹佳諺博士表示，他博士畢業時已經30歲，家人希望他家庭和工作都可兼顧，研發替代役正好可以解決他的需求，在國研院服研發替代役期間，便參與福爾摩沙衛星5號的自主設計發展，並著重於掌握我國遙測衛星本體之關鍵技術與能力，將研究成果發表於SCI期刊與國內外會議，大大提升台灣研究發展的能見度，印證研發替代役制度確實是值得國人驕傲。

內政部表示，今年度研發替代役第3次甄選作業，訂於7月23日至8月7日進行，提醒役男把握年度最後甄選機會。另外因應82年次以前出生役男可徵人數逐年減少，行政院已核定研發替代役員額，今年4000名、明年2000名及後年1000名，未來將視兵役制度調整，適時滾動檢討研發替代役制度。

內政部指出，研發替代役制度透過產業界的參與及精英培育措施，吸引碩士以上優質且穩定的研發替代役役男參與科技或產業工作，不僅讓役男在履行兵役義務的同時，可以發揮所學專長，服役就業無縫接軌，用人單位也可延續人才培育，將優質人才深耕於國內各大產業，厚植人才以維持國家競爭力，對於用人單位、役男及政府來說是三贏的局面。

(中時 )