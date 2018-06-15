NBA》帕森斯翻紅？獨行俠與拓荒者都想搶

2018年06月15日 12:01 中時電子報 黃及人

隨著灰熊放出計畫打包「高富帥」帕森斯與今年第4順位選秀權風聲，竟然馬上傳出帕森斯前東家獨行俠，以及拓荒者都在考慮接手帕森斯的「毒瘤」合約，畢竟身為豪哥昔日好友的帕森斯，近年表現有夠差勁，更是傷痛連連！

最先表態接收帕森斯的球隊，是帕森斯曾效力過2年的獨行俠，畢竟如果交易成功，獨行俠就可擁有今年第4與第5順位選秀權，這對積極重建的他們來說相當有利，獨行俠預計拿出先發射手麥修斯與替補中鋒鮑威爾當籌碼。

不過拓荒者想要完成這筆交易的決心，似乎比起獨行俠還要堅決，因為目前傳出拓荒者打算拿出「二哥」麥科倫當作交易籌碼，相信更能引起灰熊注意，畢竟灰熊當前已經解決內訌危機，馬克蓋索、康利兩大主力下季也告傷癒復出。

自從2014年離開火箭跳槽獨行俠，帕森斯的狀態逐年下滑，尤其在2016年跟灰熊簽下4年9400萬美元肥約後，他不僅頻換女友，且經常出沒夜店，傷痛問題更加無解，加盟灰熊兩季期間，竟僅出賽70場，簡直毫無績效。

所以獨行俠與拓荒者如此積極想跟灰熊達成交易的主因，無非是看在今年第4順位選秀權的份上，無奈接收帕森斯，算是連帶損失，沒想到當年的「高富帥」，如今已經淪落成為「毒瘤」，只能怪帕森斯私生活太不檢點了。

(中時電子報)