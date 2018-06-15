專剋老人！肺炎死亡數居高不下　9成死者超過65歲

2018年06月15日 12:39 中時 倪浩倫

衛福部今公布年度10大死因，肺炎在前一年，超越腦血管疾病、竄居第3位後，今年再次以年奪1萬2480條人命穩居第3，然而，去年並沒有霸王級寒流的侵襲，死亡人數卻仍較前一年有增無減。衛福部坦言，肺炎死亡年齡中位數為85歲，居全死因第一，死亡人口中，逾9成超過65歲，「年齡是肺炎死亡最大因素，現階段只能盡量控制」。

2016年農曆年間，我國遭遇霸王級寒流，也讓流感疫情大爆發，各大醫院急診室人滿為患，也使得當年度的肺炎死亡人數，較前一年暴增13％，一舉超越腦血管疾病，來到年度10大死因的第3位。

然而，根據衛福部今日公布最新2017年10大死因，肺炎依舊以年奪1萬2480條人命高居第3，但令外界不解的是，去年並無霸王級寒流襲台，流感疫情也控制得當，為何死亡人數較前一年還多了246人、上升2.2％？

衛福部疾管署副署長羅一鈞解釋，肺炎的死亡年齡中位數為85歲，是全死因中最高的，進一步分析顯示，肺炎死亡人口中，超過9成是65歲以上族群，更有超過5成是85歲以上長者，顯示年齡確實是肺炎死亡的最大因素；而隨著我國社會持續高齡化，他坦言，要降低肺炎死亡人口確實不易，現階段只能盡力控制。

羅一鈞補充，要預防肺炎，每年應定期接種流感疫苗，也應每5年接種肺炎鏈球菌疫苗，「75歲以上民眾，有王詹樣基金會捐贈的疫苗可打，部分縣市也有提供65歲以上族群公費施打」；但他強調，肺炎並非全都由流感或細菌引起，包括免疫力變差，糖尿病、慢性肺阻塞COPD也都是危險因子，民眾也應謹慎控制這些慢性病。

(中時 )