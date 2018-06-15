預測世足冠軍抽獎 微風送萬元禮券

7月16日前在微風松高NBA STORE消費滿3800＋99元，可加購限量足球國家隊抱枕期間限定款，共10款。（微風提供）

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30日前與微風A1機場捷運站B1F「世界歡樂足球場」任一布置物合照，完成指定步驟，有機會獲「adidas世界盃足球賽足球」；7月3日至9日加碼預測世足冠軍，有機會獲1萬元微風商品禮券。（微風提供）
買微風廣場、微風松高掌門薯條、洋蔥圈、起司條，送一杯精釀啤酒350ml，原價540元、特價500元，限量10組。（微風提供）（飲酒請勿過量）
微風松高美仕特海鮮牛排15日起至7月15日，預測冠軍隊伍，結帳最高享5折。（微風提供）
微風廣場ROSMARINO義式綜合烤肉大拼盤＋當季指定啤酒4杯，原價3520元、特價2815元。（微風提供）（飲酒請勿過量）
微風廣場LUKE’S LOBSTER購買任一海鮮堡類商品，加點啤酒洋芋片組合，送海尼根＆REAL MCCOY雞汁口味洋芋片一組。（微風提供）（飲酒請勿過量）

世界盃足球賽昨（14日）在俄羅斯登場，微風各館精品和美食餐廳皆有相關新品和餐點迎接四年一度的盛會。微風松高NBA STORE 7月16日前消費滿3800可加99元，加購限量足球國家隊抱枕期間限定款；30日前與微風A1機場捷運站B1F「世界歡樂足球場」任一布置物合照，完成指定步驟，有機會獲「adidas世界盃足球賽足球」，7月3日至9日加碼預測世足冠軍活動，有機會獲1萬元微風商品禮券。

美食適合陪伴粉絲熬夜追世足，微風廣場ROSMARINO義式綜合烤肉大拼盤+當季指定啤酒4杯，原價3520元、特價2815元；LUKES LOBSTER歡慶世足賽，7月15日前購買任一海鮮堡類商品並加點啤酒洋芋片組合，可獲免費海尼根及REAL MCCOY雞汁口味洋芋片一組。

微風松高美仕特海鮮牛排今（15日）起至7月15日於開賽前30分鐘入店用餐，可參與預測打折活動，成功預測冠軍隊伍，可享結帳最高打5折；Amaronis有鮮蔬拿坡里披薩、經典紐約、金黃香酥透抽等美味餐點；微風廣場、微風松高掌門精釀在店內現場直播賽事，預約訂位可享9折優惠，消費滿888元加贈摸獎券，有機會抽神秘小禮。

微風信義PUMA開賣德國、阿根廷、義大利、土耳其款世足T恤；Samsonite推出與德國國家足球隊最強聯名行李箱款，22日全台2櫃獨家限量預購、平城苑世界盃足球賽指定香檳特價買一送一；LV也推出限量世足賽商品，如APOLLO背包、BRAZZA錢包等。

(中時 )

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