「民進黨不倒台南不會好」 國民黨高思博授命出征台南市長

國民黨中央黨部祕書長曾永權將黨旗授予高思博，意味高思博代表黨部出征台南市長。（程炳璋攝）

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國民黨中央黨部祕書長曾永權15日南下召開年底選舉督導會報，將國民黨旗授予高思搏，高授命出征台南市長，提出廢除賴清德暴政，追求市民幸福兩項主軸政策，黨員並高喊「民進黨不倒，台南不會好」。

國民黨的台南市長人選在5月下旬以民調決定高思博勝出，曾永權15日南下召開選舉督導會報，將國民黨旗交在高思博手中，期許他收復國民黨失去20多年的失土。

曾永權認為民進黨執政後民不聊生，年底選舉民眾該用選票給總統蔡英文一次期中考教訓，民進黨在台南市執政20多年卻沒什麼政績，前台南市長賴清德在任時登革熱死亡多人，證明民進黨宣傳很成功，執政很失敗。國民黨主席吳敦義叮囑，今年年底是國民黨搶回台南執政最好的時機。

接下黨旗揮舞的高思博，打出「廢除暴政，追求幸福」兩相政策。指出當選後必廢除賴清德大漲房屋稅的暴政，並看齊5都，推65歲以上民眾免健保優惠，進一步恢復台南競爭力。

現場有國民黨提名的台南市里長、議員與近百位國民黨員一起參與見證授旗儀式，在曾永權帶領下，高喊「民進黨不倒，台南不會好」。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，持續推動在野聯盟整合，對無黨籍陳子敬的競爭，會等陳最近一波廣告結束，再前往協商，希望這個月底前可見到初階段整合結果。

(中時 )

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