聊天室搭訕網約砲 辣妹仙人跳遭判刑

2018年06月15日 12:19 中時 徐養齡

新竹縣謝姓女子2015年在網路聊天室與曾姓男子搭訕，隔天佯稱約砲，將曾男約到1處民宅，背地裡聯手黃姓、陳姓男子闖進屋內，誆稱是謝女丈夫，要脅付錢賠償，否則要找兄弟修理他，新竹地院依恐嚇取財罪判謝女3月徒刑。

判決指出，22歲謝女凌晨以匿名「新竹找妹約」登入網路聊天室，與曾姓男子對話聊天，雙方當天交換手機號碼，謝女的友人黃男見機不可失，遂由謝女以約砲為由，聯絡曾男到新竹市見面辦事，曾男起色心滿口答應。

曾男依約來到1處民宅，先交付2000元給謝女，正準備要翻雲覆雨時，黃男突然帶著謝姓男子衝進屋內，向曾自稱是謝女丈夫，要曾立刻賠償5000元解決此事，否則要對他提告， 還要找兄弟修理他。

曾男擔心黃男會對他施暴，只好付錢了事，當下才發現自己慘遭仙人跳，怒而赴派出所提告，警方受理後將謝女及黃男聯絡到案，兩人坦承設計曾男，謝女則辯稱5000元全被黃男拿走，她沒分到半毛犯罪所得。

黃男事後畏罪逃逸，遭檢方發布通緝，被告之一的謝女向曾男解釋犯案原因，獲曾男諒解，還當庭向法官求情，指已經原諒謝女，把她當朋友看待，不想追究其法律責任。

法官審酌謝女未在此案獲得任何利益，且已獲原告諒解，屬法重而情輕，尚有憫恕之處，因此依共同犯恐嚇取財罪判刑3月，緩刑2年。

(中時 )