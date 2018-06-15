一夜豪雨淹水立退 路樹倒塌傷及騎士

2018年06月15日 12:21 中時 程炳璋

北安路四段因14日一夜豪雨，一株路樹應聲倒塌。（程炳璋翻攝）

台南市14日一夜豪雨，安南區安中路與同安路口淹水老路段立刻積水10公分，但隨雨勢漸歇又立即退去，北安路四段一株大樹14日晚間9時許因大雨倒塌，造成鄭姓機車騎士擦撞倒地，由警消送醫後無大礙，並在半小時後排除路障。

「有積水，但馬上就退了」海東里長吳榮坤表示，安中路與同安路口是安南區低勢低窪處，過去每逢大雨必淹水，14日晚間的雨勢又令附近積水10公分，當地居民擔心的一夜難眠，幸好雨勢間歇，大水有時間退去，危機解除。

安南區北安路四段438號前道路，一株大樹因風吹雨打應聲而倒，鄭姓騎士正好騎經外側車道，因擦撞路樹跌倒受傷，警消到場將他送醫治療後無大礙，路樹造成交通障礙則在半小時後排除。

因應今年首波梅雨滯留鋒面與西南氣流襲台，台南市政府13日開社2級1階災害應變中心，預計這波鋒面影響至19日，應變中心表示，15日晚間一場急降雨，倒至側溝無法短期間容納大量雨水，各地都有零星積水，但隨雨勢變小，積水隨之消退，各地尚未傳出重大災情。

氣象局南區氣象中心表示，15日白天開始雨勢會逐漸緩和，下午起至16日前是最近幾天相對的降雨空檔，一整天最大雨量出現在龍崎區，該區單日累積雨量67.5公釐。

(中時 )