一夜豪雨淹水立退 路樹倒塌傷及騎士

安南區安中路與同安路口附近14日晚間因大雨再出現積水現象。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時
北安路四段因14日一夜豪雨，一株路樹應聲倒塌。（程炳璋翻攝）

台南市14日一夜豪雨，安南區安中路與同安路口淹水老路段立刻積水10公分，但隨雨勢漸歇又立即退去，北安路四段一株大樹14日晚間9時許因大雨倒塌，造成鄭姓機車騎士擦撞倒地，由警消送醫後無大礙，並在半小時後排除路障。

「有積水，但馬上就退了」海東里長吳榮坤表示，安中路與同安路口是安南區低勢低窪處，過去每逢大雨必淹水，14日晚間的雨勢又令附近積水10公分，當地居民擔心的一夜難眠，幸好雨勢間歇，大水有時間退去，危機解除。

安南區北安路四段438號前道路，一株大樹因風吹雨打應聲而倒，鄭姓騎士正好騎經外側車道，因擦撞路樹跌倒受傷，警消到場將他送醫治療後無大礙，路樹造成交通障礙則在半小時後排除。

因應今年首波梅雨滯留鋒面與西南氣流襲台，台南市政府13日開社2級1階災害應變中心，預計這波鋒面影響至19日，應變中心表示，15日晚間一場急降雨，倒至側溝無法短期間容納大量雨水，各地都有零星積水，但隨雨勢變小，積水隨之消退，各地尚未傳出重大災情。

氣象局南區氣象中心表示，15日白天開始雨勢會逐漸緩和，下午起至16日前是最近幾天相對的降雨空檔，一整天最大雨量出現在龍崎區，該區單日累積雨量67.5公釐。

(中時 )

聊天室搭訕網約砲 辣妹仙人跳遭… 小客車失控撞入娃娃機店 車主爬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。