八百壯士將轉型人民團體成立協會

2018年06月15日 12:22 中時 季節

立法院審議軍改中，八百壯士提出5大譴責重點，痛批修法內容罔顧法制，質疑部分內容圖利現役人員，歧視退休者，並挖苦主管單位連基本法制用語都不懂。此外八百壯士聲明，將轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，預定6月30日召開會員大會。

15日八百壯士發聲明譴責軍改，聲明指出，過去幾天民進黨黨團表面上為求法案審查順遂進行，刻意放低身段，但骨子裡對行政院版本並未有任何鬆口讓步；甚至時代力量提出只要退將去大陸參加政治活動或慶典，就取消退俸的『退將赴陸管制』，仍獲保留於軍人服役專法，彰顯了污衊懲罰性的狹窄心態，不倫不類。

八百壯士還嘲諷主管單位連基本法制用語都不懂，軍人退除依法所得法有明定為：『退除給與』而非『年金』。結果軍人『退除給與』所得『退休俸』、『贍養金』全被講成『年金』。

八百壯士也質疑，本次修法刪除少將階軍官8年沒晉升就應強制退伍的規定，改為一律可服役至57歲，根本是開後門獨厚現役人員，美其名長留久用，然不僅將導致校級軍官難以晉升為將級，也有圖利之嫌。

另外八百壯士主張，遺屬半俸發放標準，不應針對現役與退役軍人有雙重標準。現役軍人服役中亡故，不論服役年資長短其遺屬皆可領取；而退役軍人已具婚姻關係或於退後結婚亡故者，其配偶支領半俸，不僅名詞改稱『遺屬年金』，且配偶需具有10年婚姻關係及年滿55歲才能領取所謂『遺屬年金』。

針對國防部聲稱『起支俸率及年增俸率』變革， 30年後財務會結餘1233億，可保基金無虞。八百壯士反問既然如此為何還要明定每5年滾動式檢討？此外八百壯士也不滿『18%優存』制度將退場，但政府仍扣押著當事人的本金不還？痛批根本就是政府無意出錢。

八百壯士指揮部還於14日晚間公告，將於30日依「人團法」規範，選出理監事，遵照協會組織章程，捍衛中華民國，維護憲法尊嚴及退伍軍人權益，結合軍公教警及理念相同的團體及個人，繼續對抗不公不義政府。

(中時 )