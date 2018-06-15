一網一指通 台中市民大學「樂中學習網」啟用

台中市「一網一指通」市民大學「樂中學習網」，15日正式啟用！（陳世宗攝）

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「活到老、學到老」！台中市政府於〈終身學習法〉修正公布日滿4週年前夕，15日由副市長林依瑩帶領教育局、社會局、勞工局及資訊中心等，終身學習開辦課程長官代表，一同宣布台中市民大學「樂中學習網」正式啟用！林依瑩說，透過「一網一指通」，讓民眾可快速搜尋到終身學習資源。

林依瑩表示，過去市府終身學習課程資訊，分別公告於所屬局處網站，民眾要上不同網站搜尋，相當不方便；今年特建置台中市民大學「樂中學習網」，整合教育局、文化局、民政局、社會局、農業局、勞工局、衛生局、原民會及資訊中心等9個局處的課程。

林依瑩說，目前台中市民大學已開辦2999門課程，最熱門的「運動健康」及「人文」課程均有高達7、800種課程供民眾選擇；市府希望透過市民大學「樂中學習網」，帶給市民最大的教育幸福感，讓長輩可以「活到老、學到老」，享受精彩人生。

教育局長彭富源指出，台中市民大學起初是為整合市府社會局的長青學苑，及衛生局開辦的預防及延緩失能照護等銀髮族課程，希望高齡者透過學習、結交朋友來促進其社會參與，進而實現活躍老化。

因台中市擁有許多終身學習資源，推動終身學習不侷限於高齡者課程，至今各局處已開辦許多終身學習機構，包括社區大學、樂齡學習中心、藝文中心、長青學苑、勞工大學及原住民族部落大學等，均可提供市民多元、活潑的課程。平台也提供「附近課程」搜尋功能，便於民眾就近學習。

(中時 )

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