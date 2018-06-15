新竹市小旅行上路 歡迎到風城吃喝玩樂

新竹市推出「新竹市小旅行」行程，副市長沈慧虹（左）宣傳竹市吃喝玩樂好去處。（徐養齡攝）

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城銷處長顏章聖（右）介紹立式划槳的樂趣。（徐養齡攝）
新竹市推出「新竹市小旅行」行程，歡迎遊客來竹市過暑假。（徐養齡攝）
新竹市推出「新竹市小旅行」行程，歡迎遊客來竹市過暑假。（徐養齡攝）

暑假決定去哪玩了嗎？新竹市為慶祝建城300年，推出「新竹市小旅行」全新旅遊玩法，行程包含新竹300博覽會小旅行、SUP立式划槳、香山採果、寵物旅遊等，有吃又有玩，還有專車接送，是炎夏高CP值的旅遊選擇。

新竹市日前被國外知名旅遊網站調查出是全球小吃控必去的城市之一，新竹更是亞洲為二上榜的城市，市府乘勝追擊，邀請遊客到新竹當「吃貨」，透過小旅行行腳竹塹城，體驗舌尖上的新竹。

副市長沈慧虹表示，新竹市小旅行主題多元，玩法豐富，推出新竹300博覽會小旅行、實境解謎、追建築、SUP立式划槳、香山採果、單車旅遊、海岸生態及寵物旅遊等主題，從銀髮長輩到孩童都適合玩。

其中，市府特別於7月限定推出「新竹300博覽會小旅行」，安排遊客親自探索隆恩圳、新竹300博覽會、千甲水源聚落等景點，以深度又優閒的方式，讓民眾更貼近竹市文化風情。

城市行銷處長顏章聖表示，新竹市300城區風華，不僅歷史文化悠久，古蹟群密集，許多隱藏版美食、小吃藏身在巷弄間，等著遊客去發掘，市府這次將熱門的密室逃脫直接搬到市區舉行，益智又有趣。

想在景點漫遊的族群，則可前往竹市的桃花源「千甲水源聚落」，沿路到鄰近的頭前溪自行車道騎單車，欣賞新竹左岸風光。想親近自然，也可參加「海岸生態」小旅行，探索17公里海岸線、南寮漁港、魚鱗天梯，與大自然為伍。

(中時 )

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