七大工會挺吳音寧 韓國瑜：業者內心世界我不方便講

韓國瑜（中）說：「七大工會業者的內心世界我非常了解，我不方便講，但他們只是買貨的承銷方，供貨農民的聲音也非常重要！」（林宏聰攝）

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中時

北檢14日因1年半前的「菜蟲案」傳喚前北農總經理韓國瑜，韓國瑜15日接受媒體訪問表示，雖然拖了那麼久才傳喚、時機點令人不解，但訊問過程他感覺是順利平和的；至於七大工會代表出面力挺吳音寧，韓國瑜意有所指苦笑說：「這些業者的內心世界我非常了解，我不方便講，但他們只是買貨的承銷方，供貨農民的聲音也非常重要！」

北檢訊問結束後，韓國瑜回到高雄繼續選舉行程，15日中午前往高雄清真寺參加回教開齋節餐會，現場媒體再問他應訊狀況，他說基於偵察不公開，應訊內容不能說，但他感覺問訊過程堪稱順利、平和。

但他仍質疑，北檢拖太久才傳喚他，且沒傳喚北農40年來歷任退休總經理，針對性強，難免引發外界各種聯想；他認為司法調查應該很單純、執政者人事任命也沒問題，不同總經理對治理公司有不同理念，這也必須尊重，但如今事情被搞得很複雜，「過多的政治算計、論述，甚至遠超過我能思考的！」

韓國瑜感嘆說，主觀上他希望有場公平、公正的選舉，但客觀上「各種奇怪的招式沒停過」，像吃生日蛋糕許願一樣，在台灣現今政治氛圍下，想許願有場乾淨的選舉，有時竟變得很困難。

針對北農七大工會代表14日跳出來聲援吳音寧，韓國瑜說，業者的內心世界他很了解，但不方便講，只能說農產運銷有供貨方及買貨方，這七大工會代表的是台北買貨的市場方面，但另一邊、供貨的農民聲音也非常重要，北農是個交易平台，兩邊的利益都要照顧，傾斜任何一邊都不好。

(中時 )

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