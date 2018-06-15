戰鼓催 彰化縣藍、綠鄉鎮市長第一波提名出爐

2018年06月15日 12:47 中時 吳敏菁

國民黨已經確定提名15鄉鎮市、2鄉鎮開放、1鄉鎮徵召，其中4鄉鎮爭取連任。（吳敏菁攝）

選舉戰鼓催，民進黨彰化縣黨部15日公布鄉16個鎮市長提名人，其中4鄉鎮爭取連任，10鄉鎮尚未提名，列入下一波，但一些鄉鎮尋覓不到適當人選，可能採取合作模式；國民黨確定提名已經有15個鄉鎮市、2鄉鎮開放、1鄉鎮徵召，其中4鄉鎮爭取連任。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，這次提名16個鄉鎮市分別是，彰化市林世賢、員林市陳秋蓉、花壇鄉陳振欽、芬園鄉林世明、鹿港鎮潘順良、福興鄉蔣煙燈、秀水鄉梁禎祥、溪湖鎮楊福建、埔鹽鄉謝采芳、埔心鄉張乘瑜、北斗鎮王東魚、溪州鄉李俊諭、社頭鄉劉錦昌、埤頭鄉謝志能、竹塘鄉林浚熙、大城鄉蔡鴻喜。

民進黨名單公告後參選人頭戴斗笠，和邱建富高呼「勤政愛民、顧家鄉、拚建設」

，其中秀水鄉梁禎祥、溪湖鎮楊福建、、埔心鄉張乘瑜、 社頭鄉劉錦昌是拚連任。邱建富表示，彰化縣26個鄉鎮市還剩10個未公佈，已與縣長魏明谷取得默契，將繼續徵詢與協調，未來以徵召或重點合作的方式尋找適當人選全面開戰。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，目前確定已提名人選有彰化市張東正、花壇鄉顧勝敏、芬園鄉曾世勇、鹿港鎮許志宏、秀水鄉陳文新、和美鎮阮厚爵、伸港鄉曾煥彰、大村鄉游盛、員林鎮游振雄、埔心鄉謝采純、田中鎮謝秉儒、北斗鎮李玄在、田尾鎮陳君栓、溪州鄉江淑芬和芳苑林保玲。

張曼莉表示，其中、和美鎮阮厚爵、伸港鄉曾煥彰、大村鄉長游盛、和田尾鄉長陳君栓都是要拚連任。 此外，福興鄉目前傾向開放參選，人選有前代表粘勝傑和鎮平村長許誠龍、埤頭開放也傾向開放，埔鹽鄉要辦理初選，參選人包括黃素錦和施建樑，溪湖鎮卡在黃瑞珠恢復黨籍未滿4個月，可能採徵召。

目前藍、綠布局大致抵定，彰化市和員林市被視為一級戰區，民進黨陳秋蓉爭取突破員林鎮長期國民黨執政歷史魔咒，但國民黨游振雄實力也不容小覷，彰化市除了林世賢和國民黨張東正競爭，無黨黃玉芬也加入選戰，形成錯綜複雜的三角之爭。

(中時 )