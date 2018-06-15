失戀男偷車代步尋短 警方攔截阻憾事

失戀的楊姓男子因走不出情傷，涉偷車代步後跳下山谷尋短未果，遭警方壓制逮捕。（陳淑娥翻攝）

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台中梧棲區楊姓男子13日凌晨因失戀外出散心，看到自小貨車鑰匙未拔涉嫌將車開走，由於走不出情傷，當天晚上竟在鰲峰山附近跳下山谷尋短受傷，走路一跛一跛的他正準備開車離開，打算再尋找下一個地點輕生，清水警方趕到逮人，訊後將他依竊盜罪嫌移送。

清水警方表示，25歲楊姓男子13日凌晨，自家中徒步至梧棲區中華路一段一家洗車廠，發現門口一部自小貨車鑰匙未拔，隨即竊取該車當代步用，陳姓女車主當晚6時許發現車子失竊後立即報警。

光華派出所警員余昇懋接獲通知後，調閱車行紀錄，於晚間10時許發現失竊車輛最後紀錄在清水區中航路1段，立即通知警員鄒博丞及黃譯緯等趕往尋找，終於在鰲海路邊發現該車，而楊嫌正駕駛該車準備駛離，兩人隨即上前將他拉出車外，當場壓制並逮捕。

警方詢問楊嫌為何走路一跛一跛，楊供稱，最近與女友分手，因心情不佳走不出情傷，剛才從路邊越過矮牆往山谷下跳尋短，造成腳底受傷，而在警方到達之前，準備開車再尋找輕生地點，車輛才駛離就被查獲。警方通知楊父到場並告知輕生情況，楊父當場感謝警方即時攔阻，才未造成兒子無法挽救的撼事，全案訊後將楊依竊盜罪嫌移送法辦。

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