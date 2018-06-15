梅雨炸台！渡輪停駛 公路警戒

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受熱帶性低壓影響，台灣周圍海域海象不佳，交通部航港局今宣布，有12條航線、89航次停駛。公路總局則指出，豪雨影響範圍可能由中南部擴張至全台，用路人最好避免進入山區道路。

航港局表示，今日停航的航線有基隆－馬祖、台北－平潭、馬祖福澳－福州馬尾、南竿－莒光、南竿－東引、高雄－馬公、布袋－馬公、東港－小琉球、鳳鼻頭－小琉球、富岡-綠島、富岡－蘭嶼以及後壁湖－蘭嶼。

昨日由於海象不佳，高雄鳳鼻頭漁港前方0.2浬，巴拿馬籍油輪「SHINE LUCK」擱淺，另一艘斐濟籍油輪「WINNER 19」在中坑門出水口前0.2浬擱淺。航港局下午將召開緊急應變會議，邀集相關單位共同研商油污染防制及船體移除方式。

公路總局則指出，今（15）日上半天影響路段為台8線中橫公路、台9線蘇花路段、台17線（高屏地區）及台26線之低漥路段、台18線阿里山公路、台20線南橫公路等，公路總局已於上述路段部署機具人力，並視風雨狀況逐步提升應變層級。

目前公路總局已封閉2條公路，分別為台17線256k、258k、264k道路淹水，將視水退狀況開放通行，以及台20線南橫公路向陽至利稻路段（153k至176k）因多處邊坡土石坍方道路阻斷，無法通行，預計6月15日16時搶通。

(中時 )

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