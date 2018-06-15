網路求職陷阱多　女子應徵工作慘變詐團

網路求職陷阱多，歹徒利用各種幌子要求被害人提供存摺及提款卡，使得被害人受騙上當，淪為詐騙集團共犯，基隆市警局製作宣導以提醒民眾，勿輕易受害。（基隆市警局提供）

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網路求職陷阱多，歹徒利用各種幌子要求被害人提供存摺及提款卡，使得被害人受騙上當，淪為詐騙集團共犯，基隆市警局製作宣導以提醒民眾，勿輕易受害。（基隆市警局提供）

網路詐騙五花八門，當心求職反成了冤大頭！基隆市警局日前獲報，有1名楊小姐在求職網站找工作，卻有1名自稱是經營跨國投注運彩的陳姓經理，要求她提供存簿與提款卡，聲稱提供越多本存摺薪資越高，不料楊女照辦後卻被銀行告知列為警示帳戶，慘被誤認為詐騙集團。

基隆市警局刑警大隊指出，楊女在518及104求職網站找工作留下聯絡資料，後有自稱陳經理與她聯絡，稱該公司經營跨國投注運動彩券，由於會員輸贏結算兌匯，存取金額比較大，故需找兼職提供存簿跟提款卡給會員兌換。

警方表示，陳男向楊女租用銀行帳戶，以租金10天1萬元，提供越多本存摺，薪資越高的幌子來騙取楊女，由於標榜薪水固定，不用任何證件和印章，楊女透過網路快遞寄送自己的2本存摺及提款卡，並照對方指示更改提款卡密碼方便公司運作。

不料，當晚楊女就接到玉山銀行簡訊，通知有1筆金錢轉進又轉出，楊女截圖詢問，陳經理卻表示是為測試帳戶正常使用；結果隔天楊女便接獲銀行告知列為警示帳戶，而陳經理的電話及LINE從此都暫停使用。

基隆市警察局提醒，近來歹徒盯上求職的民眾，要求寄送存摺、金融卡成為詐騙集團的人頭帳戶，民眾在找工作時，應慎選管道，避免將身分證拍照傳送給他人，另勿將郵局存摺、提款卡寄給他人，以免成為詐騙集團的幫助犯，如有任何問題可撥打165反詐騙專線諮詢，以免誤成詐騙集團共犯。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )

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