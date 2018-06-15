佳冬魚塭產業道路水淹及膝　居民寸步難行也不敢走

2018年06月15日 13:12 中時 謝佳潾

佳冬漁塭旁的產業道路變得跟河道一樣，連抽水閘門都泡在水中。（謝佳潾攝）

佳冬漁塭旁的產業道路變得跟河道一樣，連抽水閘門都泡在水中。（謝佳潾攝）

佳冬漁塭旁的產業道路變得跟河道一樣。（謝佳潾攝）

佳冬漁塭的產業道路幾乎積水難行。（謝佳潾攝）

台17線羌園段今早9時許因水淹25公分高再度封路，有駕駛因住在管制範圍內而誤進淹水路段，只好迴轉出淹水區。（謝佳潾攝）

台17線羌園段今早9時許因水淹25公分高再度封路，有駕駛因住在管制範圍內而誤進淹水路段。（謝佳潾攝）

台17線羌園段今早9時許因水淹25公分高再度封路，有駕駛因住在管制範圍內而誤進淹水路段。（謝佳潾攝）

台17線羌園段今早9時許因水淹25公分高再度封路。（謝佳潾攝）

屏東沿海一帶經一夜豪雨侵襲後，15日上午風雨已漸歇，但佳冬鄉的積水問題依舊，不但台17線羌園段再度因積水高25公分封路，改道繞進漁塭的產業道路也幾乎積水難行，當中燄塭村因地勢最低又靠近出海口，路面早已水淹及膝，居民堪稱寸步難行。

「都是積水怎麼出去？」住在燄塭村的李姓養殖戶說，當地因地勢最低窪，又靠近出海口，在一夜豪雨下加上海水倒灌，道路就變得跟河道一樣，連抽水閘門都泡在水中了，人根本就難以行動，而開車就更不用說了，若熄火停在水中央更慘。

陳姓住戶也說，今天屏東上班上課，但她還是替小朋友請假，因為根本出不去，住家對外的3條道路全部都是水，要出去真的需要勇氣。另劉姓住戶則站在家門外幫忙指揮交通，他說，很多人不熟悉漁塭的產業道路，在改道繞路時常會迷路、或開到積水嚴重區，所以就幫忙指示路，反正也出不去。

有居民指出，他住在燄塭村10多年，堪稱年年淹，政府單位雖然有建設，但好像都是實施在地勢較高處，不然燄塭村怎麼會至今積水不斷，地勢已經夠低了，但產業道路還一直沒墊高，有時光是漲潮路面就會積水，這個嚴重性似乎不被重視，幸好現在雨勢停緩，不然真的很擔心又陷水患之苦。

另有養殖戶苦嘆，為了顧漁塭，每次豪雨一來也不敢跑，怕心血就這樣沒了，幸好這次漁塭的水位雖有高漲，但還是在可承受的範圍，就盼路面積水快退，好讓大家出入正常、恢復正常生活。

台17線羌園段繼昨日一度積水封路後，今早9時許又因水淹25公分高再度封路，有駕駛因住在管制範圍內，而誤進淹水路段，當中有的執意涉水而過，有的則慢慢後退車出淹水區。

(中時 )