攜鐳射導引彈變轟炸機 陸炸彈卡車型殲20傳曝光

2018年06月15日 13:22 中時電子報 楊幼蘭

不久前，中國殲-20總設計師楊偉透露，正迅速推進這款戰機的改造升級。未來殲-20能承擔的作戰任務類型會更多元，而用途也會愈來愈廣。

而世界雷達博覽會6月14日在南京開幕，就出現了相關證明。有知名大陸軍事博主公開現場照片顯示，一架殲-20隱形戰機縮小模型參展。

大陸軍事微博百戰刀指出，這模型與先前殲-20的不同處在於，它的主彈艙並沒有出現最令人熟悉的霹靂-15主動雷達引導中距空對空飛彈，而是塞進了鐳射引導炸彈。

此外，從與彈倉尺寸的對比來看，這款鐳射引導炸彈很可能至少是500公斤級，既不是F-22、F-35隱形戰機配備的那種小直徑引導炸彈，也不是更輕的250公斤級炸彈。

分析認為，對於已具備隱形戰機超視距空戰能力的殲-20來說，藉由改進具備發射、投擲對地/對海精確打擊武器，變身為隱形戰鬥轟炸機，正是重要改進方向之一。

分析認為，殲-20戰機在增加對地、對海打擊能力後，空戰性能應該不會受到太大影響，起碼不會下降太多。因此準確來說，應該是變成隱形多用途戰機，就像中國自製3.5代機殲-16、殲-10C的定位般。

而這次展出的模型，預料與將來真正亮相的殲-20多用途版本差別不小。模型的彈艙只裝填了兩枚大型鐳射導引炸彈模型，估計至少達500公斤，合計重量起碼將達一噸。而目前公開的中國製同類產品至少已發展到第2代，殲-10全系列、殲-16與飛豹等陸製戰機都能掛載和投擲。

事實上，對於強調隱形，主要在內置彈艙掛載武器的殲-20戰機來說，別說是500公斤，就算是250公斤的炸彈都嫌大。因此分析認為，雷達展上的這個殲-20戰鬥轟炸機模型，透露的更多是改進方向與進展，而不是實體機的外形。

分析指出，美軍針對F-22、F-35等隱形戰機研製的GBU-39小直徑炸彈重量為250磅（110公斤）。如果是傳統引導炸彈、彈藥布撒器等，F-22與F-35只能在主彈艙內帶兩枚，對地打擊火力明顯不足。但若是換成GBU-39小直徑炸彈，兩款戰機就都可以各帶8枚，打擊持續性是原本的4倍。

分析指出，供殲-20隱形戰機使用的陸製小直徑導引導武器，需要解決的一大難題是折疊彈翼。像天戈100公斤級炸彈，重量是輕了很多，但伸展開來的彈翼卻太占空間。

而從公開資料來看，中國軍工應在為殲-20隱形戰機研發小直徑導引炸彈、聯合防區外打擊武器，以及高超音速對地對海戰術飛彈等種類豐富的導引武器。而從機載雷達、火控系統來說，殲-20執行對地對海打擊任務本來就沒有問題，所缺的只是合適的彈藥。

(中時電子報)