阿聯酋航空在杜拜機場請旅客吃自製冰淇淋 清涼一夏！

2018年06月15日 13:16 工商 張佩芬

還不到七月，台灣各地氣溫已高達38℃，夏天提早來臨！阿聯酋航空為了讓旅客能在炎炎夏日感受一抹清涼，將於6月15日至8月31日免費提供往來杜拜的旅客享用冰淇淋，旅客們可在杜拜機場第三航廈的出境與轉機處領取。提醒台灣旅客們把握機會挑選享用自己喜歡的冰淇淋口味！

杜拜機場所提供的冰淇淋品牌──Emperor係由阿聯酋航空空中廚房（Emirates Flight Catering (EKFC)）出品生產。阿聯酋航空預計將在三個月內發放200萬杯免費冰淇淋，旅客們可以在杜拜機場第三航廈的出境與轉機處找到阿聯酋航空的品牌冰淇淋推車，共有巧克力、香草、阿拉伯咖啡與椰棗、芒果雪酪和檸檬雪酪等五種口味可供選擇。消暑良方將在每日的尖峰時段發送，包括凌晨12點至3點、下午12:30至2:30以及晚間6點至9點。

阿聯酋航空致力與旅客共創無與倫比的旅行經驗，這項單純又涼爽的夏日體驗正是阿聯酋航空承諾為旅客提供難忘服務的最佳體現。旅客們亦可以在往來歐洲和英國的商務艙和頭等艙航班，以及杜拜機場的七個貴賓室享用Emperor冰淇淋。

阿聯酋航空以杜拜為轉運樞紐，提供旅客至全球超過155個城市、橫跨六大洲的直飛服務，今年夏天起將新增倫敦史坦斯特與智利聖地牙哥兩個航點。阿聯酋航空提供極致的機上服務，包括延攬星級主廚特別製作的各地美饌、甫於近期更新的烈酒酒單及各式飲品。阿聯酋航空竭力提供高品質又物超所值的服務及產品，商務艙設有平躺式睡床、經濟艙的旅客能以全球最大13.3吋機上螢幕觀賞阿聯酋航空獲獎無數、超過3,500隨選頻道的ice機上娛樂系統。

有孩童隨行的乘客們亦可享受阿聯酋航空專為家庭旅客提供的各項服務，包括所有機場的優先登機服務、專為兒童設計的美味餐點、眾多卡通與遊戲可供選擇的ice機上娛樂設備、精美玩具以及阿聯酋航空與孤獨星球合作的兒童旅行套組。阿聯酋航空更在杜拜機場為家庭旅客設立專屬報到櫃台，並提供免費的嬰幼兒推車，確保全家人都能享受到最舒適便利的旅程。

Skywards──阿聯酋航空獲獎無數的飛行常客計畫也於近期推出「我的家庭」帳戶，擁有帳戶的家庭會員都能夠提撥最多100%的阿聯酋航空累積里程，讓里程兌換比以往更加快速。

(工商 )