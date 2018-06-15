大雨狂炸南台灣 6／15停班停課一覽表

2018年06月15日 13:23 中時 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

雖不跟進日本宣布凱米颱風生成，中央氣象局今（15日）仍提醒民眾，此熱帶性低氣壓下半天西南氣流會增強，對台灣地區造成強大雨勢威脅。目前宜蘭、台東、高雄、台南已發布為豪雨特報，屏東為大豪雨特報，另11縣市則發布大雨特報。因為大雨狂炸南台灣，屏東春日鄉、台東蘭嶼已出現災情，陸續宣布停班停課。

根據行政院人事行政總處網站資料，屏東春日鄉士文村今日全天停班課、台東蘭嶼鄉也在下午停班停課，其他地區是否可能停班停課，將隨時匯整最新情報更新。

6／15全台停班停課狀況如下：

◎北部地區

【基隆市】尚未宣布。

【台北市】尚未宣布。

【新北市】尚未宣布。

【桃園市】尚未宣布。

【新竹市】尚未宣布。

【新竹縣】尚未宣布。

◎中部地區

【苗栗縣】尚未宣布。

【台中市】尚未宣布。

【彰化縣】尚未宣布。

【雲林縣】尚未宣布。

【南投縣】尚未宣布。

◎南部地區

【嘉義市】尚未宣布。

【嘉義縣】尚未宣布。

【台南市】尚未宣布。

【高雄市】尚未宣布。

【屏東縣】照常上班、照常上課；春日鄉士文村停班停課。

◎東部地區

【宜蘭縣】尚未宣布。

【花蓮縣】尚未宣布。

【台東縣】尚未宣布。蘭嶼鄉：下午停止上班、停止上課。

◎外島地區

【澎湖縣】尚未宣布。

【連江縣】尚未宣布。

【金門縣】尚未宣布。

（行政院人事行政總處為準）

(中時 )