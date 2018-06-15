愛女被批 吳晟感慨網路假新聞想陪葬吳音寧、台灣民主

2018年06月15日 13:29 中時電子報 邱文秀

台北市議員日前質疑，台北農產運銷公司現任總經理吳音寧所贈2月休市殘貨流向不明，台北地檢察署接獲民眾告發，13日以他字案被告身分傳訊北農總經理吳音寧到庭說明案情。（郭吉銓攝）

北農總經理吳音寧從彰化縣溪州鄉公所主任秘書、社運人士一躍成為台北農產運銷公司總經理，上任後負面新聞不斷，並被貼上「250高級實習生」。詩人吳晟認為女兒吳音寧被「高人」指導列為目標，「北農事件」利用網路、媒體、政客殲滅吳音寧並拖垮吳晟，其政治效益極為可觀。他認為網路是假新聞溫床，會讓吳音寧以及台灣的民主一起陪葬。PTT八卦版鄉民則說「又怪到鄉民頭上就對了？」

據自由時報報導，詩人吳晟認為網路配合媒體炒作吳音寧及他的負面消息，包含休市「神隱少女」、「年薪250萬的高級實習生」、「月領35萬元資政」、「吳晟種樹為了賺錢」、「吳晟18趴」等「莫虛有」消息讓他們全家人疲於應付，假新聞多到他自己都要滅頂了，哪有餘力救吳音寧。他覺得自己高估了這社會智識，網路圍剿讓「假」變成「真」，甚至連要好的文友都真的以為他是「月領35萬元資政」。

吳晟說自己只是一介文人，在意的是「名聲」，責怪網路是假新聞溫床，媒體跟電視談話性節目也配合政客演出。他認為，如果吳音寧被拉下台，等同他這個土地詩人，被打成愛錢、愛名、愛利的資政、詩人，有心與理想為土地付出的人被迫離開政壇，那本土的價值就可能淪喪，本土政權延續堪慮，本土力量崩毀，綠營青年想從政會沒實力跟資格。

PTT鄉民對此新聞留言「又怪到鄉民頭上就對了」、「讚讚讚 民主神主牌」、「之前靠網路撈不少好處，拿到政權就翻臉了」、「18趴既得利益者，當然害怕被網路鞭屍」、「 對 尤其是八卦版」、「 笑死人 假新聞的始祖是誰我就不說了 大家都知道」、「別鬧了 沒網路民進黨還不能執政呢」、「風向正確就說網路好棒棒 PTT民主聖地 風向一變全都是假新聞」、「關台灣民主啥事? 吳家有那麼偉大嗎?」、「自己家人無能，又要跟台灣民主綁在一起，民主都死幾次了」、「還陪葬的是台灣民主咧 你即民主 有夠傲慢」、「對吳音寧的網路新聞哪個是假的?領250萬是假?」、「批評dpp 民主毀滅」、「你家510最民主」、「吾黨精神: 都是they的錯」。

(中時電子報)