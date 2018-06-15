選民服務？ 國民黨提名北斗鎮長參選人李玄在遭聲押

2018年06月15日 13:33 中時 謝瓊雲

今年2月底，國民黨開放鄉鎮長提名登記，北斗鎮僅李玄在（前排右五）一人登記，在現任鎮長妻子楊麗香（右四）陪同下順利獲得提名。（翻攝國民黨彰化縣黨部臉書）

下屆北斗鎮長參選人李玄在，因涉違反事業廢棄物處理法與圖利罪嫌，今遭檢方聲請羈押禁見。（翻攝李玄在臉書）

地下鎮長？選民服務？彰化縣北斗鎮長楊麗香丈夫、54歲李玄在去年8月間受鎮民請託，要求清潔隊放行，將建築事業廢棄物傾倒掩埋在已封場之垃圾掩埋場，檢調14日一早兵分3路進行搜索並帶回鎮長夫婦及相關業者等6人偵訊，因李男堅不吐實、交代不清，承辦檢察官莊佳瑋認為李涉違反《事業廢棄物清理法》及貪汙治罪條例之圖利罪嫌重大，且有串證之虞，訊後向彰化地院聲請羈押禁見，其他人則請回。

彰化地院預計下午開羈押庭，由於李玄在已獲國民黨提名為下屆鎮長參選人，鎮公所及兩人住處遭搜索後地方議論紛紛，預料將對鎮長選情帶來衝擊與變數。

彰化檢調日前接獲民眾檢舉指，去年8月間，傅姓男子委託劉姓父子拆房子，劉姓父子要求清潔隊協助清除建築廢棄物遭拒絕，找上李玄在協助，在李要求下，清潔隊陳姓班長放行讓劉姓父子將廢棄物倒進垃圾掩埋場掩埋。

14日上午在莊檢指揮下，檢調兵分三路搜索北斗鎮長辦公室與住處、傅男和劉姓父子的公司等，搜索行動持續到中午才結束；傍晚並將楊麗香、李玄在、陳姓清潔隊班長及相關業者等六人帶回偵訊，釐清案情。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，李玄在身為現任鎮長楊麗香配偶，雖未在公所任職，但對鎮務有實質影響力，以「鎮長服務處主任」名義對外進行民眾服務。

林漢強說，李玄在受鎮民之請託，明知依《廢棄物清理法》規定，清潔隊不得收受處理事業廢棄物，竟指示陳姓班長違法收受劉男託運之事業廢棄物，使民眾得以減省委託合法環保業者清運廢棄物之費用，而得不法利益。

由於檢調掌握的清運垃圾量不只一車，實際收受非法事業廢棄物的掩埋垃圾量，檢方仍需重新開挖後交由環保單位認定，確認是否為單一事件行為；而李玄在因對案情供詞交代不清且避重就輕，檢方已向彰化地院聲請禁見。院方預計下午開羈押庭。

(中時 )