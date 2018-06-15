健康吃粽4要點 熱量折半開心過端午

2018年06月15日 13:39 中時 陳淑娥

童綜合醫院「健康養生粽」，選用糯米混搭十穀米和藜麥，內餡採用栗子、香菇絲、筍丁、蝦米及瘦肉塊，達到高纖、低脂及低鹽要點。（陳淑娥攝）

梧棲童綜合醫院為了讓大家健康過節，在端午節前夕舉辦「健康養生粽 端午快樂送」活動。（陳淑娥攝）

梧棲童綜合醫院為了讓大家健康過節，在端午節前夕舉辦「健康養生粽 端午快樂送」活動，邀請30位社區民眾到院一同手做健康粽，營養治療科營養師許思捷分享健康吃粽4要點，掌握高纖、低脂、低鹽及低糖，就能讓粽子熱量折半，年長者也能大啖健康粽開心過端午。

許思捷表示，粽子種類以北部粽及南部粽為大宗，北部粽因糯米會用油及滷汁拌炒，一顆熱量平均500至600大卡，食用時可將肉粽當正餐，不需再攝取其他含熱量食物；南部粽的糯米沒有用油熱炒，口味較清淡，一顆肉粽平均熱量約400至450大卡。

童綜合醫院營養師設計「健康養生粽」，選用糯米混搭十穀米和藜麥，內餡採用栗子、香菇絲、筍丁、蝦米及瘦肉塊，達到高纖、低脂及低鹽要點，熱量僅350大卡。林女士說，自己年紀大吃粽子常感消化不良，希望能學習製作美味的健康粽，不要讓年齡成為享口福的阻礙。

許思捷呼籲，吃粽子儘量不要加醬料，減少鈉與其他添加物的攝取，並搭配燙青菜或蔬菜湯或水果增加纖維質；糖尿病患千萬不要吃過量，也不適合吃加糖的甜粽；慢性腎臟病友避免攝取含磷高食材(如蛋黃、栗子、花生等)。

院長李三剛指出，童綜合醫院關心高齡族群的健康，活動除了要讓社區民眾快樂過端午外，也希望能推廣健康養生的知識，特別選在端午節前與民眾分享健康粽食譜，讓大家有正確的飲食習慣，才能「健康呷百二」！

(中時 )