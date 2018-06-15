清水警分局慶祝警察節 藝人高歌飽耳福

清水警友辦事處主任賴漢欽，頒發107年工作績優獎勵金予各單位績優同仁。（陳淑娥翻攝）

友善列印
中時
台中市清水警分局舉辦警察節慶祝活動，邀請多名藝人到場高歌。（陳淑娥翻攝）

台中市清水警分局13日晚上舉辦警察節慶祝活動，邀請黃美龍(藝名米漿)、陳文琪等多名藝人到場高歌，讓在場警察同仁大飽耳福，藝人鄭進一更與警分局長陳永昌合唱「家後」等歌曲，獲得如雷掌聲及「安可」聲，台上台下氣氛嗨翻天！

清水警分局長陳永昌表示，警察同仁即使在警察節仍堅守崗位，對於治安工作盡心盡力，感謝所有弟兄辛苦付出，警察維護社會治安及交通順暢責無旁貸，清水警分局同仁將不負眾望，持續為治安、交通及為民服務等工作努力不懈。

清水警友辦事處主任賴漢欽為鼓勵及肯定警察同仁的用心付出，除了提供每位同仁600元禮券外，還特別頒發107年工作績優獎勵金予各單位績優同仁；賴漢欽表示，警友會是警察最有力的後盾，為了讓維護治安第一線的警察人員能全力以赴做好各項工作，民眾的支持與鼓勵相對更加重要，「警力有限，民力無窮」，警察有民眾的支持，才能達到「警民一家」，共同維護清水的治安與交通。

清水警分局各警友站長合力也邀請黃美龍(藝名米漿)、陳文琪等多名藝人到場演唱，精彩豐富的表演炒熱現場氣氛，此外，音樂製作人鄭進一也蒞臨現場上台致意，並與清水警分局長陳永昌合唱「家後」等台語歌曲；在歌唱比賽屢獲佳績的交通組巡佐王柏錞當場獻聲，高亢清亮的歌聲令在場嘉賓聽得如癡如醉。

(中時 )

「台灣阿甘」撞傷濺血 指控台鐵… 凌晨摸黑挖筍　陳素卿榮獲基隆市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。