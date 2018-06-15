清水警分局慶祝警察節 藝人高歌飽耳福

2018年06月15日 13:45 中時 陳淑娥

台中市清水警分局舉辦警察節慶祝活動，邀請多名藝人到場高歌。（陳淑娥翻攝）

台中市清水警分局13日晚上舉辦警察節慶祝活動，邀請黃美龍(藝名米漿)、陳文琪等多名藝人到場高歌，讓在場警察同仁大飽耳福，藝人鄭進一更與警分局長陳永昌合唱「家後」等歌曲，獲得如雷掌聲及「安可」聲，台上台下氣氛嗨翻天！

清水警分局長陳永昌表示，警察同仁即使在警察節仍堅守崗位，對於治安工作盡心盡力，感謝所有弟兄辛苦付出，警察維護社會治安及交通順暢責無旁貸，清水警分局同仁將不負眾望，持續為治安、交通及為民服務等工作努力不懈。

清水警友辦事處主任賴漢欽為鼓勵及肯定警察同仁的用心付出，除了提供每位同仁600元禮券外，還特別頒發107年工作績優獎勵金予各單位績優同仁；賴漢欽表示，警友會是警察最有力的後盾，為了讓維護治安第一線的警察人員能全力以赴做好各項工作，民眾的支持與鼓勵相對更加重要，「警力有限，民力無窮」，警察有民眾的支持，才能達到「警民一家」，共同維護清水的治安與交通。

清水警分局各警友站長合力也邀請黃美龍(藝名米漿)、陳文琪等多名藝人到場演唱，精彩豐富的表演炒熱現場氣氛，此外，音樂製作人鄭進一也蒞臨現場上台致意，並與清水警分局長陳永昌合唱「家後」等台語歌曲；在歌唱比賽屢獲佳績的交通組巡佐王柏錞當場獻聲，高亢清亮的歌聲令在場嘉賓聽得如癡如醉。

(中時 )