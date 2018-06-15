NBA》預約3連霸！勇士必須先做到5件事

勇士明年想要順利拿下3連霸，還有5件事必須做好。(美聯社)

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中時電子報

隨著勇士風光辦完冠軍遊行，可是勇士想在下個球季完成隊史首次3連霸，卻沒任何鬆懈空間，《看台報告》最近列出勇士今年休兵期間必須完成的5件事，才有辦法順利完成3連霸壯舉：

一、奠定基礎

只有8名勇士球員下季擁有保障合約，包含喬丹貝爾、達米恩瓊斯、庫克等年輕球員，盧尼、麥基、帕楚利亞、尼克楊、威斯特、麥克考等人都將變成自由球員，勇士該如何取捨？充分考驗教練團智慧，勇士也擁今年第28順位選秀權。

二、鎖定核心

勇士當前最重要的任務，還是續簽連兩年FMVP杜蘭特，以及提前跟總教練科爾完成續約，目前看來問題不大，因為不管是杜蘭特或科爾，都已表態續留勇士立場，只是勇士也須開始籌畫如何續簽克雷湯普生與卓雷蒙格林了。

三、找回深度

勇士今年能夠封王，不只是靠主力球星，板凳深度也很不錯，只是中鋒位置囤積太多人，加上替補射手不夠穩定，仍是他們必須改善的重點，或許勇士是時候放走威斯特、尼克楊、麥克考等年紀漸長且表現不穩的替補球員了。

四、選秀目標

其實勇士向來重視選秀，因為這是他們找到廉價輪替球員的重要管道，目前傳出勇士可能選擇克萊頓大學後衛凱瑞湯瑪斯，或是杜克大學射手葛瑞森艾倫，甚至NBA樣板像是塞爾提克後衛史馬特的邁阿密大學後衛布魯斯布朗。

五、自由球員

強大的爭冠實力，應讓勇士擁有足夠吸引力招募自由球員，《看台報告》建議熱火艾林頓、七六人雷迪克兩大射手都算物美價廉，快艇布雷德利、馬刺丹尼格林、七六人伊耶索瓦等人也可考慮，甚至找回曾效力勇士3年的史貝茲。

(中時電子報)

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