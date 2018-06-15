凌晨摸黑挖筍　陳素卿榮獲基隆市農會綠竹筍評鑑冠軍

基隆市農會今（15）日舉行綠竹筍評鑑比賽，筍農陳素卿（左）以90.9的高分拿下特等獎，妹妹陳燕樺（右）則是去年冠軍以及今年的一等獎得主。（張穎齊翻攝）

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基隆市農會今（15）日舉行綠竹筍評鑑比賽，筍農陳素卿辛勤培植的綠竹筍榮獲特等獎。（張穎齊翻攝）
基隆市農會今（15）日舉行綠竹筍評鑑比賽，評審認真審視38名參賽者的綠竹筍。（張穎齊翻攝）

基隆市農會今（15）日舉行綠竹筍評鑑比賽，共有38名筍農參賽報名，其中農友陳素卿以90.9的高分奪下特等獎，她開心地表示：「今天凌晨2點就上山摸黑挖綠竹筍，雖然雨下得很大，但很開心能得獎！」

基隆市農會綠竹筍評鑑賽邁入第19年，理事長余松次指出，基隆市綠竹筍栽培面積有140公頃左右，年產量約600公噸，產期自5月至10月，而6月至8月則是盛產期，為鼓勵農友踴躍種植，農會以輔導成立了綠竹筍產銷班1班、16名班員，栽培面積約12.24公頃，班年產量約40公噸。

此次評審結果，陳素卿以90.9分榮獲特等獎，拿下3000元獎金，而陳素卿的妹妹陳燕樺則是去年冠軍以及今年的一等獎得主，農會對此頒發獎盃與紀念品給獲獎者。

評審表示，由於去年沒有風災，綠竹筍的好壞受前一年母竹狀況影響，今年5月連續高溫，生長比較快，雖然這2天下雨，但38組參賽者中，仍有14組在柔嫩度項目獲得滿分，同時有農友在糖度項目獲得6.5度以上的滿分，顯示今年的綠竹筍品質相當優異，目前綠竹筍的價格為每台斤150元以上。

基隆市農會表示，為求公平、公正，特地請來桃園區農業改良場研究員黃錦杰、技佐洪巍晉，瑠公農業產銷基金會、農糧署北區分署等人擔任評審，依據外觀（25％）、色澤（20％）、柔嫩度（25％）、糖度（15％）、重量（15％）等評分標準進行評比。

(中時 )

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