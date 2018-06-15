婦急帶女兒就醫忘拔鑰匙 裝潢工順手偷車遭逮

2018年06月15日 13:48 中時 王文吉

46歲魏嫌半夜逛超商，正要買冷飲時，遭警方逮捕送辦。（王文吉翻攝）

魏嫌步出超商，立即遭警方逮捕。（王文吉翻攝）

從事裝潢工作的魏嫌，涉嫌竊車，遭警方依竊盜罪送辦。（王文吉翻攝）

台中東勢林女日前騎車，載女兒到診所就醫，因急著掛號，忘了將鑰匙取下，回頭想起時，赫然發現機車已失竊，慌張前往派出所報案。警方調閱路口監視器，鎖定平頭、戴黑框眼鏡的男子涉有重嫌，不到12小時，在東關路便利超商前發現贓車，嫌犯正在店內買飲料，警方入內將其逮捕，依竊盜罪移送偵辦。

林女向警方表示，遭竊機車以8萬元的價格買下，使用不到2個月，卻因一時疏忽而丟失，感到懊悔不已。警方11日中午受理報案後，一邊安撫林女情緒，一邊詳細記錄遭竊機車廠牌、顏色及特徵，隨即調閱案發周遭路口監視器畫面，鎖定平頭、帶黑框眼鏡的男子涉有重嫌。

警方12日凌晨1時許巡邏行經東關路7段與新盛三街口，發現超店前停放1輛顏色特別的機車，定睛一瞧正是林女遭竊的紫色機車，而涉嫌偷車的男子正在店內悠哉選購冷飲，警方按兵不動，靜候男子步出超商，立即將其逮捕。

警方調查，46歲魏男從事裝潢工作，因酒駕涉及公共危險罪，機車遭警方查扣。魏男供稱「沒有車騎很不方便」，看到該車鑰匙未拔，才下手行竊，對於到超商買冷飲露出馬腳，感到懊惱。員警忍不住訓斥「監視器那麼多，怎麼可能神不知鬼不覺？」訊後依竊盜罪送辦。

(中時 )