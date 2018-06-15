二信高中開設「無人機群飛」課程 學子喊讚

無人機風潮正夯，帶來廣泛的產業機會，二信高中掌握潮流趨勢，今年將開設「無人機群飛」課程，培養學生面對未來的競爭力，學生得知後都興奮不已，紛紛喊讚。（張穎齊翻攝）

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無人機風潮正夯，帶來廣泛的產業機會，二信高中掌握潮流趨勢，今年預計在資處科發展「無人機群飛」課程，培養學生面對未來的競爭力。（張穎齊翻攝）

無人機風潮正夯，帶來廣泛的產業機會，二信高中為掌握潮流趨勢，開設「無人機群飛」課程，培養學生面對未來的競爭力，除了保有優勢的教學品質外，學生還能享有豐富的「跨領域」教學設備，同學們得知此消息後都興奮不已，直呼「太酷了」！

二信高中今年預計在資處科發展「無人機群飛」課程，提升資處科學生程式設計能力，同時加入電機科的「人工智慧」專業技能，共同培養頂尖的「跨域人才」。

二信高中表示，近年來隨著智慧型機器人與無人載具蓬勃發展，帶來廣泛的產業機會，智慧型機器人與無人載具可由人員進行遠距操控，相較於傳統透過人員完成工作方式，可減少人力成本與降低安全風險，並提高工作執行效能、增加營收，對此，二信即早掌握趨勢，開設「無人機群飛」課程，培養學生面對未來的競爭力。

目前全世界各國都積極研發相關技術，以今年韓國在平昌舉辦冬季奧運，結合intel公司，利用無人機群飛技術配合滑雪選手，成功展現另一種奧運精神的表演，最近大陸在深圳利用200多架無人機，替大廠OPPO R15手機做了一場燈光秀。校方指出，如果孩子對這些新技術存著好奇與興趣，歡迎選擇二信的課程。

二信高中校長林立說，二信高中職科表現有目共睹，今年各科成立「國立大學特攻班」，其中資處科及電機科的「無人機群飛」是今年就要「起飛」的最新最夯跨領域課程。

林立補充，二信總計有機械科、電機科、廣設科、商業經營科、資料處理科、應用外語科等技術專業類科，不僅可以深入鑽研專業領域，有能力還可以跨領域選修，甚至跨界到產業做專題製作教學。

(中時 )

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