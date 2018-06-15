川普准了！美今發布對大陸500億美元商品加徵關稅

2018年06月15日 13:58 中時 王嘉源

美國之音中文網15日報導說，美國總統川普據報14日批准了對價值大約500億美元大陸產品加徵關稅的計劃。該關稅行動針對的是大陸迫使美國企業轉讓技術，以及其他侵犯智慧財產權行為的懲罰手段。美國貿易代表在4月15日截止期前，將發布徵稅大陸商品的清單。

《華爾街日報》14日傍晚披露的這個消息料將觸怒北京。近兩個月，美陸高層官員已經就削減巨大的雙邊貿易不平衡，以及智慧財產權侵權等進行了三輪談判。美陸貿易緊張局面不斷升級，外界擔心，世界最大的兩個經濟體的貿易爭端或會激化為一場全面貿易戰，對全球經濟造成不利影響。

川普在新加坡與北韓領導人金正恩歷史性會面結束後，回程途中在空軍一號上接受福斯新聞網採訪時說，今後兩周其政府將會對大陸採取強有力的行動。該消息13日發布之前，川普政府的官員和顧問已經透露了川普打算推進關稅計劃的決定。

鑒於近日美陸貿易糾紛未起波瀾，注意力轉向了川普與七國集團（G7）盟國首腦因鋼鋁關稅引發的爭執，以及12日舉行的廣受矚目美朝歷史性首腦會談。會談後，川普感謝習近平對舉辦美朝峰會所提供的幫助。

此前，川普政府面對國會的壓力，減輕了因違反對伊朗和北韓貿易禁令被制裁的大陸電訊器材生產商中興的處罰，允許它繳付額外10億美元罰款和4億美元托管保證金後，解除了美國公司對中興的銷售禁令。中興因無法購買到美國公司生產的微晶片等產品，很快陷入癱瘓狀態。川普的貿易顧問說，這是川普對習近平主席在更重大事務、即美朝峰會上提供幫助所展示的善意。

這些似乎都是雙方貿易關係緩和的跡象，甚至川普的強硬言辭至今仍被一些人看作是對大陸施壓，換取大陸更大讓步的策略。

《華爾街日報》報導援引的消息來源說，14日美國貿易代表發布最終徵收關稅的大陸商品清單，與4月發布的最初清單大致一樣。

今年4月，貿易代表公布了對價值500億美元大陸輸美產品加徵關稅的清單，包括約1300項產品。美方清單發布不到半日，大陸也宣布了一份同樣價值的報復性關稅清單，其中包括大豆和飛機等產品。

美國之音說，上個月貿易代表辦公室舉行的301條款聽證會，因要求舉證者遠超預期，原定一天的聽證延長到兩天半。稍早有報導援引消息說可能根據聽證會上的意見，做出調整後形成最終關稅清單。

美方在上月底商務部長羅斯帶團赴北京談判前夕，宣布將在6月15日截止期前發布最終關稅清單。當時有意見認為，那是美方為羅斯在北京談判贏得更多籌碼。

川普對大陸貿易不當行為的挑戰，獲得美國各界肯定和支持，但他堅持的關稅手段，卻沒有獲得同樣多的支持者。

12日傳出川普政府打算推進關稅的消息，導致芝加哥期貨市場大豆期貨價跌到9個半月最低點。大豆是2017年大陸進口的頭號美國商品。在報復美國的關稅清單中，大豆首當其衝。大豆種植者及其他農業部門的擔憂，成為川普在國內面臨的強大政治壓力。川普2016年勝選總統很大程度上有賴農業帶各州的選票。川普所屬的共和黨在今年期中選舉面臨保住國會多數黨的壓力。

川普在對大陸強迫技術轉讓採取行動前，已經對進口鋼鋁開徵關稅。由於該關稅面向所有國家，因而引發歐盟、加拿大和墨西哥等盟友的不滿，聲稱將對進口美國產品徵收報復性關稅。川普在前往新加坡前，參加了在加拿大舉行的G7峰會，在那裏與各位盟國首腦就鋼鋁關稅有激烈的言辭交鋒。

美國之音指出，鋼鋁關稅引發的一個擔憂是，美國或會因此傷害盟友，令其疏遠。另一擔憂則是對經濟的侵害。因川普總統堅持對進口鋼鋁徵收關稅而辭職的前白宮國家經濟委員會主席柯恩，14日上午在《華盛頓郵報》舉辦的活動中談到關稅的危害，認為可能因此抹去川普政府減稅和消除監管障礙等方面努力帶來的經濟上收收獲。

柯恩說：「如果你最終打起一場關稅戰，結果就會造成物價上漲和通貨膨脹。最後會有更多消費者舉債。那些都是歷史上導致經濟放緩的原因。所以我不希望看到那樣的情況。在一個完美的世界，有希望一直有低物價，高工資，消費的更多，儲蓄更多，儲蓄率隨之上漲。那些都是你想看到的。但現在我們討論的每件事都與之相反。」

柯恩希望外界看到川普希望美國經濟強大，盡管他不贊成總統的關稅手段。柯恩的華爾街背景，使他成為川普政府內主張自由市場和自由貿易的意見代表。他辭職後，外界擔心總統智囊班子內部將會失去意見平衡。

美國之音報導說，盡管貿易代表萊海澤通常被視作經濟民族主義強硬派代表，但是柯恩對萊海澤就大陸強制轉讓技術進行301條款調查表示贊成。柯恩說，那是對大陸貿易行為採取的行動，是對美國利益的維護。

柯恩說，在離開白宮前，他一直是與大陸談判的成員。他透過和大陸官員接觸，了解到陸方其實已經認識到兩國關係中的這一部分需要更新。柯恩說：「大陸承認那樣的關係需要更新，允許外國公司擁有大陸公司，讓他們能進入市場。」

但是，他說大陸依照自己的一套行事方式，也不利於雙方消除疑慮和障礙。柯恩說：「畢竟是中國，不能指望一夜間會有改變。中國花費大量時間，系統性策劃和理解應該在哪裏做，如何做，以及用多長時間去做。」

這次關稅是美國貿易代表依據《1974年貿易法》第301條款，對大陸強迫美國公司轉讓技術調查後採取的貿易行動。根據該法案，美國貿易代表正式在聯邦紀事發布決定後，需要在30天內實施關稅。目前貿易代表辦公室尚未發布決定。

(中時 )