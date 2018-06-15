罕見！日本發布颱風　台灣不跟進

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中時

今天上午7、8時熱帶性低氣壓中心從高雄沿岸進入台灣，約莫在中午左右從台東沿海一帶漸漸遠離，往東北方移動，氣象局指出，受到南海的滯留鋒面與西南氣流北上影響，明（15）天下半天起南部雨勢先增強，再漸漸擴及北部，預計持續到下周日甚至下周一，全台各地都有大雨可能。

日本氣象廳於今（15）日，將位於台灣的熱帶性低氣壓升格為颱風凱米，但台灣罕見並不更進，依然保持在熱帶性低氣壓，氣象局預報員劉沛滕說，此熱帶性低氣壓在昨晚結構最強時，氣象局觀測期平均風力僅7級，不到颱風的平均風力8級門檻，且今早該結構減弱了，日本才將其升格，目前評估在高雄，平均風力大約僅6級。

日本將颱風升格台灣未跟進，氣象局說這並非首例，2004年9月11日，日本氣象廳早上將海馬升格為颱風，當時台灣氣象局並未立即跟進將其升格為颱風，而是至當天晚上才升格。劉沛滕說，此熱帶性低氣壓遠離台灣後，有機會在海面上重新發展，再增強為颱風，可能等遠離後，不排除之後再升格為颱風。

氣象局預估，今天深夜過後到明天白天，台灣整體可脫離此熱帶性低氣壓，但受到南海滯留鋒面跟西南氣流北上影響，明天下半天起，南部雨勢會再加強，影響過程可能持續到下周日甚至下周一，全台有雨，尤以南部、東半部最為明顯。

(中時 )

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