「全民男友」陳彥名甩清新形象 寫真書破尺度露「肌肌」

2018年06月15日 14:12 中時電子報 蘇士亨

新生代演員陳彥名，出道時接連演出電影《紅樓夢》及網路劇《深藍與月光》，讓他迅速累積眾多粉絲及超高人氣，更有「全民男友」、「同志天菜」等封號，尋求多領域發展的他，更與名攝影師「人良土兀」跨界合作，預計7月推出個人首本咖啡日記圖文寫真。

陳彥名七月即將推出的首本寫真書，請來擅長男體攝影的「人良土兀」跨界合作，拍攝時更要求化妝師不要上妝，希望展現陳彥名最真實的一面，卻沒料到在開拍前陳彥名長了幾顆青春痘，求好心切的他只能要求造型師幫忙「修修臉」，而拍攝地點不論是選在泳池或健身房，都能讓他展現健身多時的成果，不過深怕沒有達到成效的他，拍攝前還是會先來個伏地挺身或仰臥起坐，但換來的就是被工作人員調侃「現在做來得及嗎」?這讓他苦笑回應「現在只能臨陣磨槍，不然到時候會更慘」，但也不忘向粉絲求饒，看到成品若不滿意，別忘了鞭小力一點。

新書《陳彥名ARIC #Y1闖入》中，內容主要描述在咖啡廳打工時，所遇到的人、事、物，書名中的「#」符號，代表著這一個網路的新世代，「Y」是彥名縮寫的第一個字母，而「1」則代表著陳彥名的第一本書、第一次拍電影、第一次在咖啡廳沖泡咖啡、第一次個人見面會及從小到大的生活點滴，#Y1也是期許未來能把每件事做到更好，不敢說第一，但至少不後悔，目前寫真書已經在博客來開始預購，預計7月份時即將推出，喜歡彥名的粉絲可千萬別錯過。

(中時電子報)