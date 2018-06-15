天啊！這6種生活習慣 可能毀了女性陰道健康

2018年06月15日 14:27 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

女性朋友注意了！一些習以為常的生活習慣，可能毀了妳的陰道健康。雖然有些人不願多談，但多數女性擔心自己的私處健康。醫學網站指出，陰道受到許多好菌菌群保護，可抵抗導致感染的微生物入侵，但若出現蓮蓬頭清洗、刮除陰毛等行為，因而改變陰道內外物質，恐會引道難以想像的各種併發症。

《steptohealth》報導，女性陰道受到許多好菌菌群保護，可以抵抗導致感染的微生物，而雌激素活性可潤滑陰道並提供彈性，但若女性不小心留意，改變其內部或外部物質，就可能引發不舒服的症狀，甚至影響女性的性生活、自尊和生育能力。因此，為避免出現任何併發症，5種可能會破壞陰道環境的壞習慣，女性應重新思考丟掉它們，以維護個人私處的健康。

1、用蓮蓬頭沖洗

為消除周期性殘留物和其他液體，許多女性會用蓮蓬頭沖洗陰道，但事實上它不能防止感染，甚至可能造成反作用。

這些水衝擊會產生不平衡的細菌菌群，傷害保護陰道的能力，並可以改變生殖道的酸度，沖洗會增加念珠菌感染和細菌性陰道病的風險。

2、刮掉陰毛

陰毛脫毛許多人認為無害，但持續做此動作恐會危害陰道健康。頭髮保護皮膚免受摩擦，擦傷以及一些可能導致感染的微生物。當女性刮毛之後，毛囊容易膨脹並且可能阻塞，從而促使毛髮外生和受傷。

3、穿丁字褲

丁字褲讓女性變得性感，搭配某些衣服更容易。問題在於許多帶子是由保濕的材料製成的，這會增加陰道自然pH值的不平衡，引發各種類型的陰道和泌尿系統感染。當丁字褲太緊時，它們會在陰道外部的嬌嫩皮膚上造成刺激。

4、吃有強烈氣味的食物

許多食物可以改變陰道液的pH值，導致更強烈的氣味感覺。大蒜，蘆筍和咖哩是妳該適度飲用，以避免陰道氣味變化的一些成分。

5、吃太多糖

過量的糖攝入會改變人體的pH值，反過來，這會導致陰道的菌群不平衡。這種物質在體內的積累改變了女性私處的粘膜，並創造了有利於細菌和念珠菌增殖的環境。

當血糖水平升高時，感染如陰道念珠菌病的風險也會增加。這種成分會影響排出物的成分，並增加該區域的瘙癢和氣味。

6、服用藥物

長期使用某些藥物，可能導致保護陰道的健康細菌發生混亂。例如，抗生素能連帶殺死和破壞乳酸桿菌之類的好細菌。服用抗生素會導致酵母生長增加，導致陰道念珠菌病。另外，抗組胺藥等其他藥物也會影響私處的天然潤滑，導致過度乾燥。

(中時電子報)