護樹團批千年茄苳樹棲地施工粗糙 中市府：依保護計畫規定

台中市府執行千年茄苳樹棲地改善工程，護樹團體批評施工粗糙，提出停工、開公聽會廣納各方意見及建立監督機制等訴求。（陳淑芬攝）

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護樹團體批評茄苳樹棲地改善工程施工粗糙，台中市府稱依保護計畫等規定。（陳淑芬攝）

台中市府執行千年茄苳樹棲地改善工程，護樹團體15日批評施工粗糙，破壞茄苳樹鬚根，提出停工、開公聽會廣納各方意見及建立監督機制等訴求。台中市府建設局回應指出，試挖作業以高壓噴氣工法及人工清除方式已施工完成，雖難免有部分根系受損，均落實傷口塗抹殺菌劑，並依保護計畫規定，維持根系存活，將再邀請專家學者及樹保委員現勘，研議後續棲地改善方案。

茄苳樹王文化生態公園第二期棲地改善工程，進行一代木的第一區試挖作業。台中市原鄉文化協會、大地新環境關懷協會及台灣護樹協會等團體，15日在棲地舉行記者會批評工法粗糙，粗暴開挖實在是太離譜，並拿出所拍攝的施工照片指稱，試挖區離樹頭僅約2公尺，且以橫向切面垂直向下挖掘，已破壞表土50公分內的密集鬚根層，鬚根才是老樹吸收水份及養分的關鍵根系，恐影響生長。

護樹團體並提出3項訴求，包括要求暫時停工；公開施工計畫與專家會勘記錄，擴大舉辦專家技術研討會或公聽會，廣納各方專家學者及民眾意見；建立施工監督機制，施工圍籬須保留可觀察空間，讓民眾關心了解施工進度。

建設局回應表示，14日開始進行一代木第一區試挖，在長4公尺、寬2公尺的範圍逐層試挖，先利用空氣挖掘機，以高壓噴氣工法清開棲地碎石表面層的土壤，再輔以人工方式將卵礫石取出，清除茄苳樹王根系底下的營建廢棄物，同時依樹木保護計畫規定，使用不織布鋪蓋樹根，澆噴水保持根部濕潤，維持根系的存活。

建設局指出，市府將於6月19日邀請專家學者及樹保委員進行第二次現勘，依觀察試挖範圍的土壤剖面與根系分布情形，再研議適切後續棲地改善方案。

(中時 )

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