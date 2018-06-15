中部地區最大規模就業博覽會 人潮擠得水洩不通

「中部地區就業博覽會」15日起於台中市中友百貨公司舉行；勞動部長許銘春（左二）特親自主持活動開幕式，為求職者加油。（陳世宗翻攝）

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「中部地區就業博覽會」首日即湧進大批求職人潮，期望能夠找到一分適合自己的工作！（陳世宗翻攝）

鳳凰花開又是求職旺季！中部地區最大規模就業博覽會15日在中友百貨公司登場！為鼓勵企業僱用青年畢業學子提高媒合率，中彰投分署特針對部分技術職缺提供「先僱後訓」在職訓練機會；期透由專人指導，讓青年更容易熟悉職場環境，培養符合企業所需技能。

因應六月畢業季所舉辦的「中部地區就業博覽會」，15日起於台中市中友百貨公司舉行，中彰投分暑特囊括中彰投地區優質廠商，勞動部長許銘春特親自主持活動開幕式，為求職者加油。

許銘春指出，這次徵才活動有近60家廠商提供超過4000個工作機會，有高達8成職缺開出至少30K以上薪資，7成職缺公開薪資待遇，即希望透過好的工作條件吸引更多優秀人才投入，相對勞工也要善用職訓資源培養自身專才，才能共創勞資雙贏。

台中市政府勞工局說，依內政部今年5月份統計，中市22到24歲剛從大專院校畢業的青年人口達12萬以上，僅次於新北市的16萬餘人；為協助中部青年順利銜接職場，中彰投分署從職涯諮詢、職業訓練、媒合就業「前端到後段」一手包辦，提供便利「職涯一條龍」的服務。

中彰投分署長陳瑞嘉表示，為幫助企業求才與善用人才，政府提供許多運用工具，特別是少子化後，青年員工變成企業的重要資產。錯過首日活動民眾，16日以服務業為主軸，有不少待遇50K以上的店長、幹部優質職缺，還有百貨零售、物流及照顧服務等多樣職缺供選擇。

(中時 )

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