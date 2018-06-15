掌櫃結束與萊爾富合作 結盟雲端轉進社區佈點

2018年06月15日 14:40 工商 張佩芬

台灣已邁入電商浪潮新時代，面對今年下半年的挑戰，台灣最大智能櫃公司掌櫃表示，為強化深耕社區，提供「左鄰右舍」更方便、省時的智慧化服務，明（16）日起結束與萊爾富的合作，未來將與美廉社、小北百貨等連鎖通路深化社區服務，並加強開發大型集合社區與辦公大樓的拓點服務。

掌櫃公司表示，過去一年與萊爾富的合作，奠定了能見度及曝光宣傳的基礎，社會大眾更瞭解以機器取代人工的智能櫃可有效減輕物流人員與超商店員負擔，人力資源能更有效運用，特別是近期掌櫃與舊鞋救命協會舉辦的公益活動，活動一出即引起廣大迴響，短短半個月內即有近5萬件捐贈物資。

掌櫃也因此看見民眾需求，為提供更貼近住家與民眾的服務，掌櫃將下半年戰略定為扎根社區、貼近民眾，也因此調整了櫃點設立的方針。

掌櫃公關江欣潔指出，公司下一步是依照社區民眾的需求擴展服務項目，讓社區民眾享受有別於以往的便捷生活。她指出，更歡迎商辦大樓、公寓大樓向掌櫃申請安裝駐點，民眾未來不需多走路即能在住家附近享受便利的寄件取件服務。

在服務推展方面，江欣潔表示，掌櫃持續優化包裹寄取、退貨等核心服務之外，七月起更增加台電電費代收服務；在行動支付方面，繼現有的Line pay、橘子支、悠遊卡之後，更有台灣PAY及街口支付將陸續上線。同時，掌櫃公司預計在下半年再增加國內兩大宅配物流夥伴，連同現有的五家物流業者，成功將國內各大物流宅配業者串連在掌櫃平台，也讓「物流最後一哩路」目的達標，將更深化以消費者為中心的全新服務體驗，以更智慧化的服務，成為民眾生活中的“掌櫃”。

掌櫃公司表示，現有萊爾富的櫃點將陸續撤除，轉換期間若消費者有寄取件需求，都可在掌櫃官網查詢鄰近櫃點，在未來掌櫃並不排除與其他超商再進行任何形式的合作，期盼掌櫃提供的開放性智慧物流平台能在跨界結合上發揮更大效力。

(工商 )