教改「快樂學習」？李家同嘆：完全看不懂課本超痛苦

2018年06月15日 14:47 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

83年4月10日萬人上街頭，教改從此開始，清大榮譽教授李家同在臉書發文指出，教改最響亮的口號就是「快樂學習」，但現在他教的兩個國中生，英文課本的每一課，都有33個字左右不認得，無論如何用功都跟不上，對這兩位孩子來說，學習毫無快樂可言，而且十分痛苦！

李家同指出，根據政府規定，小學生必須學會400個英文生字，可是有些念國中的孩子連最基本的英文字都不認得，包含in, on, out, at, the, this, but, not，他研究發現，所有的問題在於我們的義務教育制度不准留級，一個小孩子ABC寫不全，但沒有一個學校能夠不讓他畢業。

可是小朋友到了國中會忽然發現，他完全看不懂課本，如果第一課就有30幾個英文字不認得，試問他能學會什麼東西，他問了兩位極為落後的學生，他們說老師幫助他學會課本上註明的生字，課本上註明的生字不會超過10個，所以他最多只會了這一課的10個生字，可是卻有33個字是他不認得的。

李家同表示，我們至少希望學生上課不會感到痛苦，可是如果上課有這麼大的困難，他一定會感到痛苦，可是我們的教育界卻口口聲聲說，我們的教育制度有多偉大，和過去的僵硬教育完全不同，學生可以快樂學習，但他必須要說，我們國家有好多學生學習絕對不是快樂的事。

網友則表示「很多官員都不清楚實際的狀況」、「快樂學習在我國這教育環境裡，根本不可行」、「FB有很多免費學習教材」。

(中時電子報)