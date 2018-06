教改「快樂學習」？李家同嘆：完全看不懂課本超痛苦

2018年06月15日 14:47 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

83年4月10日萬人上街頭,教改從此開始,清大榮譽教授李家同在臉書發文指出,教改最響亮的口號就是「快樂學習」,但現在他教的兩個國中生,英文課本的每一課,都有33個字左右不認得,無論如何用功都跟不上,對這兩位孩子來說,學習毫無快樂可言,而且十分痛苦!

李家同指出,根據政府規定,小學生必須學會400個英文生字,可是有些念國中的孩子連最基本的英文字都不認得,包含in, on, out, at, the, this, but, not,他研究發現,所有的問題在於我們的義務教育制度不准留級,一個小孩子ABC寫不全,但沒有一個學校能夠不讓他畢業。

可是小朋友到了國中會忽然發現,他完全看不懂課本,如果第一課就有30幾個英文字不認得,試問他能學會什麼東西,他問了兩位極為落後的學生,他們說老師幫助他學會課本上註明的生字,課本上註明的生字不會超過10個,所以他最多只會了這一課的10個生字,可是卻有33個字是他不認得的。

李家同表示,我們至少希望學生上課不會感到痛苦,可是如果上課有這麼大的困難,他一定會感到痛苦,可是我們的教育界卻口口聲聲說,我們的教育制度有多偉大,和過去的僵硬教育完全不同,學生可以快樂學習,但他必須要說,我們國家有好多學生學習絕對不是快樂的事。

網友則表示「很多官員都不清楚實際的狀況」、「快樂學習在我國這教育環境裡,根本不可行」、「FB有很多免費學習教材」。

(中時電子報)