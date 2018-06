PIKO太郎全球首唱花博版《PPAP》 與材佳龍一起啾花博

2018年06月15日 15:14 中時 盧金足

哇!PIKO太郎?對!你沒看錯!以《PPAP》洗腦神曲創下兩億人點擊率的PIKO太郎,15日在東京澀谷全球首唱花博版《PPAP-一起啾花博》,市長林佳龍也宣布PIKO太郎擔任台中花博宣傳大使,花博吉祥物石虎家族「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟,與PIKO太郎熱鬧尬舞比出花朵造型的手勢,邀請世界旅客一起到台中逛花博。

台中世界花卉博覽會11月3日開幕,石虎家族「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟在澀谷街頭大跳花博舞,隨著音樂一下子轉圈、一下子踢腿,動感十足。活動並安排擁抱會,開放現場民眾與「樂虎」「來虎」抱抱合影,姊弟熱情與民眾互動,萌翻東京街頭。

即將擔任花博宣傳大使的PIKO太郎以搞笑逗趣的舞蹈出場,市府表示,PIKO太郎相當認同台中花博的永續理念,因此在市府的邀請下,PIKO太郎立即爽快答應擔任花博宣傳大使,期待將花博的共好精神廣為傳播。

林佳龍還送了兩張花博園區全場參觀的Vip票給PIKO太郎,請他與夫人一起來參觀,PIKO太郎說,他才剛去台灣,很喜歡台灣的美食,最愛鳳梨酥和珍珠奶茶,當他聽到林佳龍說鳳梨酥和珍珠奶茶都發源自台中,他驚訝的說「難怪那麼好吃!」

PIKO太郎力挺台中花博驚喜舞出花博版,大跳原汁原味神曲《PPAP》,炒熱現場氣氛,還發揮創意,當場大跳花博版《PPAP-一起啾花博》,為台中花博帶來驚喜大禮,熱唱「I have a イチ(1),I have a chu,1chu(諧音:一起去)。I have a four, I have ball, four ball(諧音:花博)。1chu〜four ball〜。1chu four ball(諧音:一起去花博)」,「一起」日文音也有「一級棒」之意,「啾」是「親親」,「樂虎」姐姐、「來虎」弟弟也在一旁開心伴舞,邀請大家一起去花博。

林佳龍表示,這次來到東京的目的之一就是宣傳花博,樂虎與來虎在東京街頭上與民眾互動時,引起不少騷動,街上很多人都覺得他們非常可愛,相信透過花博,會為台日間的觀光發展帶來很大助益。

市府新聞局長卓冠廷說,PIKO太郎認同台中花博的永續理念,欣然答應擔任花博宣傳大使,希望藉由PIKO太郎的名氣,打響花博名號,吸引更多日本觀光客參加花博。

PIKO太郎表示,他喜歡台灣,不僅有美食,台灣人也都很親切;他也很愛花,看他衣服的花色就知道他有多愛花,因此他接下擔任花博宣傳大使的任務,希望透過花博,提升台中在日本的知名度。

