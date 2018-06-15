PIKO太郎全球首唱花博版《PPAP》 與材佳龍一起啾花博

2018年06月15日 15:14 中時 盧金足

PIKO太郎受台中市府之邀，擔任花博宣傳大使。（盧金足攝）

市長林佳龍宣佈PIKO太郎擔任台中花博宣傳大使。（盧金足攝）

PIKO太郎力挺台中花博驚喜舞出花博版，大跳原汁原味神曲《PPAP》，炒熱現場氣氛。（盧金足攝）

台中市長林佳龍看著PIKO太郎的衣服花色，稱讚很符合花博精神。（盧金足攝）

哇！PIKO太郎？對！你沒看錯！以《PPAP》洗腦神曲創下兩億人點擊率的PIKO太郎，15日在東京澀谷全球首唱花博版《PPAP-一起啾花博》，市長林佳龍也宣布PIKO太郎擔任台中花博宣傳大使，花博吉祥物石虎家族「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟，與PIKO太郎熱鬧尬舞比出花朵造型的手勢，邀請世界旅客一起到台中逛花博。

台中世界花卉博覽會11月3日開幕，石虎家族「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟在澀谷街頭大跳花博舞，隨著音樂一下子轉圈、一下子踢腿，動感十足。活動並安排擁抱會，開放現場民眾與「樂虎」「來虎」抱抱合影，姊弟熱情與民眾互動，萌翻東京街頭。

即將擔任花博宣傳大使的PIKO太郎以搞笑逗趣的舞蹈出場，市府表示，PIKO太郎相當認同台中花博的永續理念，因此在市府的邀請下，PIKO太郎立即爽快答應擔任花博宣傳大使，期待將花博的共好精神廣為傳播。

林佳龍還送了兩張花博園區全場參觀的Vip票給PIKO太郎，請他與夫人一起來參觀，PIKO太郎說，他才剛去台灣，很喜歡台灣的美食，最愛鳳梨酥和珍珠奶茶，當他聽到林佳龍說鳳梨酥和珍珠奶茶都發源自台中，他驚訝的說「難怪那麼好吃！」

PIKO太郎力挺台中花博驚喜舞出花博版，大跳原汁原味神曲《PPAP》，炒熱現場氣氛，還發揮創意，當場大跳花博版《PPAP-一起啾花博》，為台中花博帶來驚喜大禮，熱唱「I have a イチ（1），I have a chu，1chu（諧音：一起去）。I have a four, I have ball, four ball（諧音：花博）。1chu〜four ball〜。1chu four ball(諧音：一起去花博)」，「一起」日文音也有「一級棒」之意，「啾」是「親親」，「樂虎」姐姐、「來虎」弟弟也在一旁開心伴舞，邀請大家一起去花博。

林佳龍表示，這次來到東京的目的之一就是宣傳花博，樂虎與來虎在東京街頭上與民眾互動時，引起不少騷動，街上很多人都覺得他們非常可愛，相信透過花博，會為台日間的觀光發展帶來很大助益。

市府新聞局長卓冠廷說，PIKO太郎認同台中花博的永續理念，欣然答應擔任花博宣傳大使，希望藉由PIKO太郎的名氣，打響花博名號，吸引更多日本觀光客參加花博。

PIKO太郎表示，他喜歡台灣，不僅有美食，台灣人也都很親切；他也很愛花，看他衣服的花色就知道他有多愛花，因此他接下擔任花博宣傳大使的任務，希望透過花博，提升台中在日本的知名度。

(中時 )