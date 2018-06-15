「拔吸管之亂」因誰而起？ 始作俑者就是他

2018年06月15日 15:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

自從政府宣布從今年2018年元月起，大家到商家買東西將不再提供免費塑膠袋後，民眾也開始逐漸習慣這項「限塑令」，不過近日環保署又再度公告，明年將會擴大限塑令，禁止麥當勞等大型連鎖餐影業者，提供內用消費者一次性塑膠吸管，這引起了民眾的反彈。而環保署官員李宜樺被問及不提供吸管那喝珍奶怎麼辦時，他卻回答「就用湯匙」，此言論掀起了一股「拔吸管之亂」。

說到限塑令其實在早就已經開始，台灣許多業者早已不能免費提供塑膠袋，而現在環保署再度提出明年將擴大限塑令，要禁止4大產業業者免費提供一次性吸管給內用民眾，就在環保署剛提出這項議題時，大家在網路的討論聲量尚未熱烈，那到底是從什麼時候開始，全台開始燒起這股「拔吸管之亂」呢？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》報導，讓這波拔吸管之亂引起民眾反感的始作俑者就是環保署官員李宜樺，當他被問到「喝珍奶沒有吸管怎麼辦時？」他則回應「可以用湯匙喝」，此番言論引發民眾砲轟，大家紛紛不認同用湯匙喝珍奶的提議。不過民進黨立委林靜儀與環保署副署長詹順貴都提出，用湯匙喝珍奶並無不妥，力挺湯匙派，只是沒想到卻引來更大的反彈聲浪，反倒讓原本的環保美意變成了大家砲轟的現象。

不僅只有民眾不挺「湯匙派」，就連蔡英文總統都表示不認同，民進黨在6/13舉行的中常會裡也有提及此事，蔡總統就反問環保署「珍珠奶茶不用吸管喝是要用什麼？」並認為這是一項未成熟的政策，應當向對外說明清楚。

(中時電子報)