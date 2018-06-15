總統：因受限外交空間 台灣分享虐疾防治管道有限

2018年06月15日 15:18 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今日接見「非洲蚊帳大使凱瑟琳．科邁爾」一行人，總統表示，現在台灣仍然延續這些前輩對於公共衛生的熱情以及研究精神，持續參與非洲、南太平洋等地區的瘧疾防治工作。但可惜的是，因為外交空間有限，台灣分享瘧疾防治經驗和專業的管道也跟著受限。

總統致詞時首先歡迎凱瑟琳和她的家人，並表示，在他們來之前，她又重新複習他們一家人的故事。她說，十幾年前，一個5歲的小女孩受到公共電視紀錄片的啟發，投身蚊帳的募捐工作，讓數以百萬計的非洲兒童遠離瘧疾威脅。在這個故事裡面，看到過人的愛心、勇氣和行動力。

總統說，今天在場還有很多參與「小學生公益行動」的同學，也都跟凱瑟琳一樣，用愛心、勇氣和行動，探索改變的可能。她舉例指出，像是台中市建功國小發起「零歧視」運動；高雄市林園國小努力解決海洋垃圾問題；新北市心田優遊學園則是走到街上幫助街友。她希望在未來的日子裡，同學們都要用一樣的信念，幫助他人，讓社會變得更好。

總統也與凱瑟琳分享台灣戰勝瘧疾的故事。她說，在半個世紀以前，台灣也曾經面對瘧疾的挑戰。不過，台灣有一群非常優秀的公共衛生專家，像是被稱為「蚊子博士」的連日清博士就是其中之一，他們為台灣建立了一套完善的防疫體系。因此，在1965年的時候，WHO就宣布台灣是第一個「瘧疾根除國」，至今都沒有本土病例發生。

不過，台灣不會放棄任何為世界做出貢獻的機會。她期待，未來台灣團隊可以跟凱瑟琳一起合作，在非洲以及全世界，協助全人類遠離瘧疾的威脅。

隨後，凱瑟琳．科邁爾致詞時表示，在她5歲時看到一個數字，在非洲每30秒就有個孩童死於瘧疾，這令她感到十分難過。幸好解決這個難題的方法非常簡單，一頂10美元的蚊帳不只可以拯救一個孩童生命，也能幫助整個家庭遠離瘧疾。從這個出發點，她逐漸開始擴大募款活動。

凱瑟琳說，她的家人也都非常支持她的行動，她和母親在過去12年來，致力於募款活動，也參與世界瘧疾日以及柯林頓全球論壇等演講活動。但她感到最棒的是，這次來到台灣，在昨天的論壇和大家分享她的經驗，希望這趟來訪能對台灣的孩子們有些啟發。對於台灣及人民給予她及家人莫大的支持，凱瑟琳也表達誠摯感謝。

(中時 )