台中市衛生局長呂宗學請辭 由副局長陳南松代理

2018年06月15日 15:15 中時 陳世宗

台中市政府衛生局長呂宗學因個人生涯規畫，日前向市長林佳龍請辭獲准！衛生局長一職15日起，由原副局長陳南松代理。市府人事處指出，代理局長陳南松將延續市府衛生政策，持續強化全市整體食安能量，展現守護食安決心，讓所有人在台中都能吃得安心。

前衛生局長呂宗學原任國立成功大學醫學院公共衛生研究所教授兼所長，在健康資料加值分析及大數據應用上有諸多的研究及貢獻；自106年1月16日接任衛生局業務後，提出「台中市民健康服務遞送5R3E1I」，利用資訊整合，落實疾病預防健康促進。

為善加運用健康資料加值分析及大數據應用！呂宗學以視覺化地圖方式，呈現全市各區糖尿病照護院所地址，讓民眾從衛生局網站「視覺化台中市民健康」專區系統，迅速點選查詢地圖上標示，確認周邊診所地點，就近就醫早期發現、及早治療，可減緩併發症發生提升生活品質。

人事處表示，代理局長陳南松縣市合併前，曾任台中縣衛生局副局長、行政處長及衛生局長等職；國防醫學院公共衛生學系畢業，東海大學工業工程與經營資訊學系博士學位，兼具學術與實務專長，將於市府相關衛生議題中一展長才，打造台中成為宜居健康城市。

代理局長陳南松縣市合併前，曾任台中縣衛生局副局長、行政處長及衛生局長等職；國防醫學院公共衛生學系畢業，東海大學工業工程與經營資訊學系博士學位，兼具學術與實務專長，將於市府相關衛生議題中一展長才，打造台中成為宜居健康城市。

(中時 )