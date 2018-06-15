護理之家失能長輩加入社團 相互打氣復健效果加倍

2018年06月15日 15:15 中時 王文吉

護理之家失能長輩加入復健社團，成員之間互相打氣，復健效果加倍。（王文吉攝）

白髮蒼蒼的爺奶級團員依序上台，跟著耳熟能詳的台語歌旋律做動作，成果發表會場面熱鬧滾滾。（院方提供）

台中慈濟醫院護理之家成立住民復健社團，近40位團員展現本季努力成果，有肢障團員幫助阿公、阿嬤學跳韻律舞，獲得滿滿成就感，效果更勝單純的復健。職能治療師林易萱說，社團提供病人彼此打氣的空間，讓他們參與日常活動，達到復健目的，更能促進生活品質。

包括「站」勝平衡、韻律舞與拉筋伸展等3個復健社團，於慈濟護理之家大廳舉辦聯合成果發表會。白髮蒼蒼的爺奶級團員依序上台，跟著耳熟能詳的台語歌旋律做動作，即使只是站立、坐下，或手、腳移動，台下的觀眾都十分捧場，頻頻以掌聲、歡呼為他們加油。

林易萱簡報介紹社團成立的經過、團員努力的點點滴滴，很多阿公、阿嬤看見自己的進步，臉上充滿笑容。林易萱說，護理之家的住民大多數屬失能病人，很多長輩天天復健，焦點都放在自己功能差的部位，事實上，有些部位的失能，再怎樣努力復健進步仍有極限，久而久之就會愈來愈挫折，整個人開始失落。

「社團會是一個很好的平台」，林易萱指出，為提供病人彼此打氣的空間，去年中起，先後在護理之家成立韻律舞、「站」勝平衡與拉筋伸展等社團，治療師依不同住民的動作、認知功能差別，設計不同的治療計畫。有團體的砥礪可以發揮加乘效果，得到更多成就感。

韻律舞團員陳春發左下肢因車禍截肢、又因中風導致右側偏癱，一度執著在手部的復健，現在加入幫助阿公、阿嬤的行列，甚至會拉著其他非社團的住民一起來參加，過程中更有成就感，也跟住民之間建立更深的情感，提昇生活品質與心情，效果更勝單純的復健動作。

參加社團究竟有多好？病人家屬感受最深。林小姐說，爸爸中風後心情低落、體力也差，不太願意復健，參加社團後，跟其它團員交流心情變很好，加上復健老師指導，很期待來上課，體能慢慢好起來，對老人家幫助很大。

(中時 )