護理之家失能長輩加入社團 相互打氣復健效果加倍

「站」勝平衡社團團員展現平日復健成果，促進長輩願意外出行走和防跌。（王文吉攝）

友善列印
中時
護理之家失能長輩加入復健社團，成員之間互相打氣，復健效果加倍。（王文吉攝）
白髮蒼蒼的爺奶級團員依序上台，跟著耳熟能詳的台語歌旋律做動作，成果發表會場面熱鬧滾滾。（院方提供）

台中慈濟醫院護理之家成立住民復健社團，近40位團員展現本季努力成果，有肢障團員幫助阿公、阿嬤學跳韻律舞，獲得滿滿成就感，效果更勝單純的復健。職能治療師林易萱說，社團提供病人彼此打氣的空間，讓他們參與日常活動，達到復健目的，更能促進生活品質。

包括「站」勝平衡、韻律舞與拉筋伸展等3個復健社團，於慈濟護理之家大廳舉辦聯合成果發表會。白髮蒼蒼的爺奶級團員依序上台，跟著耳熟能詳的台語歌旋律做動作，即使只是站立、坐下，或手、腳移動，台下的觀眾都十分捧場，頻頻以掌聲、歡呼為他們加油。

林易萱簡報介紹社團成立的經過、團員努力的點點滴滴，很多阿公、阿嬤看見自己的進步，臉上充滿笑容。林易萱說，護理之家的住民大多數屬失能病人，很多長輩天天復健，焦點都放在自己功能差的部位，事實上，有些部位的失能，再怎樣努力復健進步仍有極限，久而久之就會愈來愈挫折，整個人開始失落。

「社團會是一個很好的平台」，林易萱指出，為提供病人彼此打氣的空間，去年中起，先後在護理之家成立韻律舞、「站」勝平衡與拉筋伸展等社團，治療師依不同住民的動作、認知功能差別，設計不同的治療計畫。有團體的砥礪可以發揮加乘效果，得到更多成就感。

韻律舞團員陳春發左下肢因車禍截肢、又因中風導致右側偏癱，一度執著在手部的復健，現在加入幫助阿公、阿嬤的行列，甚至會拉著其他非社團的住民一起來參加，過程中更有成就感，也跟住民之間建立更深的情感，提昇生活品質與心情，效果更勝單純的復健動作。

參加社團究竟有多好？病人家屬感受最深。林小姐說，爸爸中風後心情低落、體力也差，不太願意復健，參加社團後，跟其它團員交流心情變很好，加上復健老師指導，很期待來上課，體能慢慢好起來，對老人家幫助很大。

(中時 )

台中市衛生局長呂宗學請辭 由副… 不怕被罵太閒 小英IG 貼照：髮型…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。