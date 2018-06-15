美中台關係變化 卜睿哲：台灣要面對三個問題

美國在台協會主席卜睿哲。(本報系資料照片)

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兩岸關係正在改變，美中台三角關係也隨之變動，美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）今天接受廣播專訪直言，台灣社會自己要面對三個問題，分別為是否該調整大陸政策？經濟關係上是否要對美國讓步？台灣內部的兩極化該如何改善？

卜睿哲說，美中台局勢正在經歷根本性變化，倘若大陸不再透過政治掮客推行兩岸統一目標，要直接跟台灣社會對接，台灣要怎麼調整對中政策？又或者對台武嚇持續升高，要怎麼因應？這些都是台灣人民要面對的問題。

美國是台灣第二大貿易夥伴與第一大安全伙伴，在對美關係的經濟政策上，台灣是否該讓步？這裡所謂的讓步不只是美豬、美牛，還包含放寬金融服務產業投資等議題。不過卜睿哲個人也期盼，美國對台經濟談判不要太嚴苛。

卜睿哲進一步指出，台灣當前是兩極化的政治環境，很多重要法案沒辦法推動，台灣政治領袖是否該尋求內部共識，共同面對當前的環境？

對於「文金會」與「川金會」落幕引起「蔡習會」的遐想，卜睿哲則直言，除非蔡英文總統連任之後願意很清楚且不含糊承認「九二共識」核心與內涵，否則「蔡習會」不可能會發生。他又說，其實蔡英文已經用模糊方式回答「九二共識」議題，當面對分歧的時候，其實模糊是最好方法。然而中共根本上拒絕承認民進黨的合理法理存在，因此不願與民進黨在同一個平台溝通。

卜睿哲又稱贊蔡英文對大陸政策謹慎自律，充分瞭解台灣需要在中美之間保持平衡，而蔡英文的謹慎自律，其實美國官員是給予稱讚的，因此批評中國對台打壓是不必要的。不過中國也持續放出蔡英文是「麻煩製造者」的論述，需要約束，這也的確影響美國政府內部的想法。

(中時 )

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