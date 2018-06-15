慶祝警察節 平鎮分局趣味競賽

平鎮分局員警趣味慶祝警察節。(呂筱蟬攝)

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平鎮分局員警趣味慶祝警察節。(呂筱蟬攝)

平鎮警分局為慶祝107年警察節，特別於15日下午，在分局辦理趣味競賽活動，獲獎同仁除了可以拿到豐盛的獎品及現金禮券外，現場還備有豐盛的餐盒供大家享用，慰勞辛苦的員警，讓大夥渡過屬於自己專屬的節日，直呼「真是太棒了」!

平鎮警分局分局長張維鎮表示，107年警察節慶祝活動，除了表揚平鎮警分局表現績優的警察同仁外，為了鼓舞同仁士氣，今年警察節慶祝活動，將一改常態，以熱鬧的遊戲競賽來舉行，加上美味的精巧自助餐點，讓員警快樂、悠閒的渡過一個屬於自己的節日。

今年平鎮警分局慶祝警察節活動，採靜態活動競賽項目進行，以九宮格投球及擲飛鏢計分，活動遊戲均採單淘汰制，各遊戲前5名除可得到優渥的獎品及現金禮券外，被淘汰的參賽員警也不用失落，一旁也有精巧的歐式自助餐盒及參加獎，讓參加的員警「有吃又有拿」！

分局長張維鎮另表示，警察工作的辛苦程度，一般的民眾很難體會箇中辛酸，希望透過這樣的輕鬆的慶祝活動，能讓警察同仁得到片刻的休閒，持續而為民眾、為社會奉獻心力，讓警察成為民眾心中最強而有力的守護神。

最後，分局長張維鎮期許全體員警，一起為了社會的祥和與治安而努力，本次的警察節慶祝活動，就在掌聲及歡笑聲中圓滿結束。

(中時 )

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