「世堅情」不再情歸小文 王世堅深山「車會」肉感女1小時

2018年06月15日 15:33 中時電子報 呂承哲

民進黨台北市議員王世堅近日在政論節目上吃帶皮水煮香蕉，再度躍上媒體版面，身為「頭號柯黑」的王世堅，最讓人印象深刻的，莫過於是與助理小文的8年摩鐵情，沒想到再2年前上廣播節目專訪，驚爆他與小文分手，還寫悔過書向老婆致歉自己外遇。如今媒體卻直擊，王世堅上月與一名新美眉5天內密會2次，還載對方到深山「車會」一個多小時，究竟發生什麼事，令人好奇。

2006年王世堅時任立法委員，帶著助理小文至摩鐵開房間被媒體拍到，躲了好幾天才出面，當時他堅稱是「接受選民服務請託」；不料2014年選前又被拍到載小文至摩鐵幽會，堅定的情感讓網友戲稱王世堅為「世堅情」

據《壹週刊》報導，今年母親節(5月13日)下午3點多，王世堅沒有在家中幫老婆慶祝，反倒是開車到承德路二段某處巷口，載一名身形肉感的女子上車，2人先是到國賓飯店辦事，之後一路開往五股山區，到了民義路往觀音山路上的在避車彎，停車一個多小時。隨後，車子發動後就回到市區，女子在太原路買東西，還帶了三朵花回車上，神情相當開心；之後，車子回到巷口前，女子只提著剛買的東西就回家，花朵似乎留在王世堅的車上。

怎料，王世堅的坐車並未離去，耐心等待了一個小時，女子才又從巷子走出來回到車上，王世堅載她到國賓飯店，2人這天的約會才正式結束。其實，媒體在5月9日晚上7點多，王世堅就與這名女子待在車上一整晚，還開車換了2個地點。

媒體致電王世堅，詢問他與這名女子的關係，王世堅先是苦惱直呼選舉快到了，拜託記者饒過他，再激動表示，對方是文具公會認識20幾年的好友，「人不能有朋友嗎？」是因為對方家中有狀況，他幫忙處理，母親節當天對方想向他表達感謝，所以載對方回老家，最近會碰面，都處理正當的事情與場所。

至於「舊愛」小文有無聯繫，王世堅僅說，小文生日時有傳簡訊祝福她，自己生日時對方也捎來祝福，2人已經不再碰面。

(中時電子報)