大智市場炸物店瓦斯氣爆意外 市府將擴大桶裝瓦斯安全訓練

2018年06月15日 15:33 中時 陳世宗

台中市東區大智市場炸物店15日清晨5時許，因瓦斯外洩引發氣爆，造成現場3名勞工受傷意外。台中市勞動檢查處已通報管轄單位勞動部職安署中區職安中心調查中，如有違反職業安全衛生法規定，將由該中心處以停工或3萬以上30萬以下罰鍰。

勞工局長黃荷婷說，該局已啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫(FAP)」，協助家屬處理後續事宜並持續提供關懷；未來將擴大桶裝瓦斯使用業者安全訓練。

業者從事瓦斯鋼瓶相關作業時，除應將瓦斯鋼瓶予以固定外，也要隨時確認現場是否有瓦斯洩漏情形。

黃荷婷指出，受災民眾如為職業災害，可向該局申請勞工權益基金補助，其中失能慰助金及看護費用最高各補助4萬元；子女就學補助及子女獎學金最高各補助8千元；住院慰問金最高發給1萬5000元及生活補助，最高補助2個月基本工資額，市府將協助受災勞工申請。

勞工局強調，今年該局與消防局等跨局處合作，將擴大協助桶裝瓦斯使用業者加強安全衛生教育訓練，訓練合格者可直接換發「工安卡」；，未來每3年應進行3個小時複訓，以符合職業安全衛生教育訓練規則的規定。市府也提供瓦斯鋼瓶安全作業程序書及安全衛生宣導提示卡(Cue Card)等相關宣導資料，以協助業者落實執行職業安全衛生工作。

(中時 )