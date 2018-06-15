愛傳出去！學生造舟義賣捐社福

2018年06月15日 15:32 中時 黃力勉

學生們化身為水手，下水開心試航。（黃力勉攝）

聖母醫院長陳良娟（中）與美班學生開心合影。（黃力勉攝）

新生國小六年級美術班學生費時一年打造的3艘蒙皮舟，其中2艘義賣，最後由「安致勤資公益信託基金會」以10萬元認購，學生們還投票決定，將10萬元捐給台東的聖母醫院、家扶中心及安心家庭關懷協會等3個社福團體，讓愛持續傳出去。

美術班一整年的勞作課就是打造蒙皮舟，學生們以木材及布組合成一艘船，並在外層塗上3層樹脂防水，5月中旬還舉辦下水典禮，可以乘載4名成人的蒙皮舟在活水湖上恣意航行，讓學生們開心的說「船真的浮起來了！」

不過隨著學生們要畢業，3艘船的保存成為一大難題，最後學生們決議將其中2艘以總金額4萬元義賣，另外1艘保存在學校，義賣所得將回捐給台東的社福機構。

義賣的消息傳出後很快就收到回響，長期關心偏鄉教育問題的「安致勤資公益信託基金會」立即與學校聯繫，並以10萬元認購2艘船，讓學生們雀躍不已。

美術老師劉鎧瑋表示，基金會一度規劃要將船運到台北，將船捐給罕見疾病基金會讓孩童可以體驗航行，但因為路程遙遠而作罷，最後2艘船轉贈給安心家庭協會及長濱國小。

學生們開會討論後，也決定將10萬元的善款捐給聖母醫院、家扶中心及安心家庭協會，15日聖母醫院長陳良娟、台東家扶中心主任陳乘斌親自到新生國小接受捐款，感謝學生們對於醫院及中心的付出。

新生國小校長張瑞群指出，美術班學生們歷經一年的時間打造的蒙皮舟，期間有過爭執、失敗而獲得成長，學生們將喜悅分享實屬難得，也期勉學生未來一定要持續多幫助別人。

劉鎧瑋說，勞作課程是分享造舟，學生們完成後再將喜悅分享出去，最後分享不斷的循環，愛也持續傳出去！

安心家庭協會理事長洪宗楷表示，協會在暑假有規劃水上活動，船正好可以讓協會單親家庭的課輔班學生，體驗航行的魅力。

(中時 )