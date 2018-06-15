世足花絮》吃不到喊燒 美作家酸大力神盃好醜

2018世足賽的冠軍獎盃。(美聯社)

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中時電子報

世界盃足球賽開踢，象徵體壇榮譽和民族驕傲於一身的金盃如此誘人，引無數英雄好漢競折腰。然而本屆無緣決賽圈而冷眼旁觀的美國，又開始批評這座世足獎盃的外型「又醜又小，簡直不堪入目！」

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美國作家柯提斯(Charles Curtis)表示，世足的獎盃近看時坑坑巴巴像是油漆失敗的模樣，單手就能舉起也顯得毫無分量。雖然真品是重達5公斤的18K金打造，但奪冠的國家所能保留的只是鍍金複製品，也就是一個紀念，唯一有價值的就是盃座上寫著「FIFA WORLD CUP」。

柯提斯也批評這座獎盃缺乏傳統，由於雷米金盃(Jules Rimet Cup)已經退役，俗稱「大力神盃」的現行獎盃是1974年才開始使用，年份甚至還比不上一瓶陳年老酒。歷屆冠軍的國家名刻在獎盃底面，也就是普通易開罐飲料寫著保存期限的地方，因為面積有限，預計2038年就會刻滿。

NHL冠軍的史坦利盃。(美聯社)
NFL超級盃的隆包迪獎盃。(美聯社)

這麼重要的賽事，應該值得一個更宏偉的獎盃。比如說NHL充滿霸氣的史坦利盃，一看就是份量十足。或是像NFL超級盃的隆包迪獎盃，澄澈又美麗。4年前，美國另一位作家卻斯(Chris Chase)甚至嘲笑世足獎盃是「體壇最難看的獎盃」。所幸1974年以前奪冠的國家不必被刻在這座難看的獎盃上。

然而世足賽最重要的從來就不是那座獎盃，而是獎盃背後所代表的意義。比如說雷米金盃早在1983年於里約熱內盧失竊，一般猜測下場是被熔成黃金出售。現在大力神盃模樣雖不討喜，至少它的鍍金複製品比較不會受到宵小覬覦。

(中時電子報)

1974年以前世足賽使用的雷米金盃。(美聯社)
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