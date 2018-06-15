波音再受創 阿提哈德航空恐取消千億777X客機訂單

中東第三大航空公司的阿提哈德航空，現役777-300型客機。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，總部位於阿布達比（Abu Dhabi）、中東第三大航空公司的阿提哈德航空（Etihad Airways），在傳出於2016年大幅虧損20億美元（約600億台幣）之後，開始重新考量機隊和飛航計畫。最新消息指出，由於油價持續上漲，阿提哈德航空鄭重考慮取消或推延，先前向波音（Boeing）採購25架777X型廣體客機，一旦此決議確認，恐讓已失去伊朗的波音公司，於中東地區再次受到重創。

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阿提哈德航空是777X型客機的啟始客戶，報導中相關人士透露，在嚴重虧損的狀態下，公司高層認為，機隊不再需要新購的25架777X，寧可承擔單方面取消訂單的罰金，也不願造成運輸能力過剩，而讓公司的營運壓力更為吃緊。

波音新型升級版的777-9X客機。（圖/波音官網）

本身已有777系列的波音，結合旗下787型客機的優點，開啟一項升級版的型號「777X」，未來假想敵為空中巴士（Airbus）的A350系列。於2013年在航空展展出後，波音一共獲得259架訂單，包含阿提哈德、阿聯酋（Emirates）、國泰（Cathay Pacific）、漢莎（Lufthansa）、卡達（Qatar Airways）等航空，都是新機型的客戶之一。新款777X分為8與9兩款，其中9X型最多可搭載407名乘客，機身全長約76公尺、最大航程可達15,186公里，採用通用研發的兩具引擎。

阿提哈德航空當初並未公佈訂單總價，但若以帳面公定價4.26億美元（約127.8億台幣）/架來推算，恐怕這訂單至少也值106.5億美元（約3,194億台幣），對於先前自斷伊朗3家航空千億訂單的波音來說，絕對又是一大痛心的損失。但對此一傳聞，目前波音和阿提哈德航空都並未回應。

(中時電子報)

文章來源：Exclusive: Etihad Airways in talks to cancel, defer Boeing 777X orders - sources

文章來源：Etihad Airways blames rising fuel prices, costly investments as it stays in the red

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