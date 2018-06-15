二林高中拳擊隊勇奪男女雙金 彰縣議長謝典霖接見表揚

2018年06月15日 15:37 中時 謝瓊雲

彰化縣議會得知二林高中拳擊隊在世界國際賽事獲得佳績，特別製作精美獎盃表達恭賀。(謝瓊雲攝)

在彰化縣議員謝彥慧(左)與校長劉燕饒(右)陪同下，二林高中拳擊隊四名奪牌選手接受議長謝典霖(中)頒贈獎盃與獎助學金。(謝瓊雲攝)

二林高中拳擊隊於今年分別參加在摩洛哥及泰國舉辦國際賽事中奪得佳績，勇奪世界中學運動會男女雙金1銅、和亞青賽第5名，彰化縣議長謝典霖得知後傍晚特別頒獎表揚4名優異獲獎選手；在家屬陪同見證下頒發獎盃、獎助學金，恭賀他們為國爭光，也勉勵他們繼續爭取佳績。

在彰化縣議員謝彥慧陪同下，金牌選手蘇瑞智與洪諭玫、銅牌張駿斌、亞青拳擊錦標賽第五名洪有勝，及學校校長、教練、與家屬們一行16人，14日傍晚至彰化縣議會拜會議長謝典霖，分享奪牌喜悅，並當場示範平時練打訓練時的拳擊套路給眾人觀看。

熱愛運動的謝典霖，身兼彰化縣體育會理事長，今年更接任中華民國籃球協會理事長，長期以來對運動的支持及體育的推廣，一直不遺餘力，得知二林高中拳擊隊選手獲獎，跟地方鄉親一樣，都感到十分振奮。

謝典霖表示，彰化縣拳擊運動起源追溯自日據時代就開始，可以說是全台拳擊的發源地，許多從這裡栽培出去的優秀教練、選手，徒子徒孫在各地開枝散葉，遍布全國，可以說都是從二林開始發跡。這次二林高中拳擊選手能夠獲獎，拿下這麼好的成績，表現非常優秀，因此邀請小將與家長們一起見見面，分享心得與感動，也鼓勵他們再接再厲，有更好的成績表現。

(中時 )