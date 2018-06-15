狂！10萬北韓禁衛軍 金正恩維安逆天

2018年06月15日 15:50 中時電子報 楊幼蘭

北韓最高領導人金正恩極端重視個人安全，這次到新加坡出席與美國總統川普的核峰會，隨時可見隨扈維安。

不過，據《動力》（The Drive）網14日報導，金正恩除了怕國內政敵蠢動外，還要防來自海外的「斬首」行動，對個人維安已經到了偏執的地步。因此，他在新加坡的個人維安，實在和國內差了十萬八千里。

在北韓，他除了有特勤人員保護外，還有多達10萬名直屬禁衛軍。而這些禁衛軍隸屬名為護衛司令部的機構，直接受北韓勞動黨控制，完全在金正恩的掌握下。

而金正恩到新加坡，負責保護他的，更是護衛司令部萬中選一的菁英，只要這位北韓最高領導人一出現，他們便如影隨形，變成他的人體金鐘罩。

原本低調，如幻影般的護衛，這次卻因為舉世矚目的川金峰會，頓時成為各方關注的焦點。

當然，這些圍著金正恩身價高達200萬美元（近6,000萬台幣）賓士（Mercedes Benz）S600裝甲座車快跑的護衛，這次除了護主外，還有一個很重要的任務，那就是在世人面前，凸顯北韓領導人近乎神聖的重要性，還有他滴水不漏的強大維安力量。

而在北韓，護衛司令部最重要的職責，就是維護金氏家族，還有高官在全國的利益與安全。護衛司令部旗下除了有為數龐大的直轄兵力外，還有2個師團及2個旅團的重武裝部隊。為了完成這獨特的使命，他們可以動用坦克﹐大砲與飛彈。

不僅如此﹐他們還要監視政治與軍事高官﹐以防發生政變。

(中時電子報)